Así puedes cambiarle el ícono a tu WhatsApp por el “modo Retro”

WhatsApp es una de las más populares aplicaciones que pueden descargarse en los dispositivos móviles y utilizarse también en computadoras. Se trata de una herramienta de mensajería instantánea que sirve para el envío de texto, fotos, videos y hacer llamadas.

La mayoría de las personas cuentan con WhatsApp en sus teléfonos y personalizan sus sonidos de notificaciones. Sin embargo, la aplicación permite modificar su ícono y es por eso que existe una forma de hacerlo, por fuera de sus sistema de funcionamiento.

¿Qué es el modo Retro?

Quienes se atreven a cambiar el ícono de su WhatsApp buscan otorgarle un toque de personalidad y es por eso que los gustos y posibilidades son tan variados. Ahora, una de las iniciativas que se está viralizando es el “modo Retro” que es una invitación a imprimirle nostalgia a su personalización.

El “modo Retro” hace referencia al cambio del ícono de WhatsApp por alguna imagen que evoque al pasado. Casettes, vinilos, vehículos antiguos, viejos juguetes o hasta anuncios publicitarios de otras décadas forman parte de las imágenes más elegidas para hacerlo.

¿Cómo activar el modo Retro?

Como se mencionó, WhatsApp no permite en sus configuraciones la posibilidad de cambiar su clásico ícono de color verde. Sin embargo, muchas personas lo están haciendo gracias a un programa llamado Nova Launcher que interfiere en la interfaz del dispositivo y deja personalizar los íconos de las aplicaciones.

Para activar el “modo Retro”, lo primero que debe hacerse es descargar la imagen vintage, en formato PNG y con fondo transparente, que se desee emplear como ícono. Luego, es necesario instalar la aplicación Nova Launcher para poder avanzar con la personalización.

El próximo paso será abrir Nova Launcher y elegirla como el lanzador predeterminado del teléfono. Ahora, en la pantalla de inicio, hay que mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar las opciones “Editar”, “Aplicaciones” y luego “Fotos”.

En el paso siguiente se selecciona la imagen retro descargada, se ajusta su tamaño y se le da clic en “Confirmar”. De esta manera, el ícono de WhatsApp pasará a tener un aspecto que recuerde al pasado y hará destacar el móvil por su originalidad.