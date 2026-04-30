Esta es la frecuencia con la que debes aplicar un tinte sin amoníaco

El tinte sin amoníaco es un producto que muchas personas han aplicado en su melena, siendo una coloración más suave y amigable para el cuero cabelludo, a diferencia de productos de mayor fijación; aunque ofrecen una mayor pigmentación, suele ser más agresivo.

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Para que la melena mantenga un buen color con el tinte de pelo sin menos químicos, debes conocer la frecuencia con la que se debe aplicar el producto, para que constantemente mantengas un mejor aspecto.

¿Con qué frecuencia debemos aplicar el tinte?

Antes de hablar de la frecuencia de aplicación, es importante que consideres que la duración del producto en tu pelo va a depender de muchos factores; dentro de los que se destacan están la calidad del color y el cuidado que nosotros le demos, ya que esto permitirá que pueda durar por más tiempo o que a las pocas semanas se necesite un retoque.

En el caso del tinte sin amoníaco, se recomienda aplicar cada 4 a 6 semanas, que suele ser el periodo en el que se mantiene el color; en algunos casos puede durar hasta las 8 semanas, pero eso dependerá de la frecuencia del lavado y la porosidad.

Mientras que los tintes con amoniaco pueden lograr mantenerse hasta 8 semanas sin ningún inconveniente, permitiendo que la frecuencia de aplicación sea más espaciada, puesto que presentan una mayor cobertura y durabilidad, pero suelen presentar una mayor sequedad, en especial si no se les aportan los cuidados necesarios.

¿Cómo cuidar tu pelo con un tinte sin amoníaco?

El tinte sin amoníaco se destaca por ser una alternativa más suave para el pelo, pero eso no implica que no pueda generar algún daño; al contrario, es posible secar el cabello. Por lo que se recomienda considerar algunos consejos para tener una melena hidratada y que, al aplicar el producto, pueda durar por más tiempo: