5 destinos montañosos cerca de la CDMX para evitar el calor en este puente vacacional y que están a menos de dos horas de la capital

Para hoy jueves 30 de abril de 2026 se espera que las altas temperaturas se mantengan en la Ciudad de México; y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto se debe a una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera. Es por ello que, si quieres escapar del calor, aquí te diremos cuáles son los 5 destinos montañosos que puedes disfrutar en este puente vacacional y que están a dos horas de la CDMX.

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5 destinos montañosos para evitar el calor de la CDMX

Nevado de Toluca

Una de las opciones para visitar y evitar el calor que se está dando en la capital es el Nevado de Toluca, esta es una buena elección para aquellos que quieran disfrutar caminar sobre la montaña, la cual cuenta con una altura de 4,680 metros y lo mejor es que podrás ver unos paisajes espectaculares, así como un cráter donde se alcanza a ver las lagunas de la Luna y el Sol.

Parque Nacional El Chico

El Parque Nacional El Chico está situado en el estado de Hidalgo, este destino montañoso se caracteriza por tener una gran diversidad natural, con alturas que alcanzan los 3,090 metros, este se puede recorrer con una caminata, escalar o bien, subir en bicicleta. Este destino también ofrece hospedaje y campamentos, la tarifa de entrada es de 40 pesos.

Desierto de los Leones

El siguiente destino se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la Ciudad de México, este sitio cuenta con un bosque de pinos, el cual es una opción ideal para evitar el calor que azota la capital del país; si llegas a este recinto podrás visitar los manantiales y andar en una amplia ruta que está adecuada para los ciclistas.

La Malinche

Este se ubica en la frontera de Tlaxcala y Puebla, este destino es una buena opción para los que disfruten de las actividades que tengan que ver con la montaña. Aquí encontrarás el recorrido que alcanza los 4,461 metros. En caso de que quieras quedarte más de un día, se cuenta con un espacio recreativo donde se puede acampar, o bien alquilar una cabaña.

Malinalco

Malinalco se ubica a dos horas de la Ciudad de México y está situada en el Estado de México. Con un ambiente montañoso y una arquitectura colonial, este destino es ideal para olvidar el calor, además cuentan con una amplia gastronomía regional, pero lo que llama más la atención, es su atmósfera tranquila y sus calles empedradas.