Así alista Cazzu una “tiradera” contra Nodal en su nuevo video

Cazzu se encuentra de gira en Estados Unidos promocionando su nuevo álbum llamado “Latinaje”. En medio de esto Julieta Emilia Cazzuchelli estrena hoy su nuevo video musical “Perdón si no te llamé”, cuyo anticipo provocó revuelo en las redes sociales.

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Los seguidores de Cazzu e internautas analizaron el adelanto y sacaron conclusiones en las que creen que es una nueva “tiradera” en contra de Christian Nodal. Esto se ve potenciado ya que aparece un cuadro que haría referencia a “Dolce” que fue estrenada en enero.

¿Por qué el video de Cazzu es considerado como “tiradera”?

En el adelanto de video “Perdón si no te llamé” de Cazzu, luce un look bastante diferente ya que optó por una melena rubia. En el inicio se puede ver que aparece de espaldas apreciando el cuadro que fue el que llamó la atención. En este objeto se retrata al diablo y a una mujer de cabello oscuro que porta un vestido negro.

Las redes sociales hicieron sus conjeturas ya que aparece el diablo y la mujer de cabello oscuro, que sería una referencia a “Dolce” ya que a lo largo del video musical aparecen ambos bailando mientras muestra su transformación después de una ruptura amorosa, lo que fue asociado a un reflejo de lo que pasó entre la rapera argentina y Nodal.

“Dolce” fue una canción que se interpretó como empoderamiento, pero también una forma de venganza ya que en una parte Cazzu manifiesta

En cuanto a la relación de la canción “Dolce” de Cazzu con la "tiradera a Nodal, es porque en un momento dice “me voy, pero antes me voy a vengar”, mientras que en otra parte dice “y vas a salir a buscarme y te lo juro, no vas a encontrarme”.

De esta manera, hay mucha expectativa en cuanto al nuevo video que ya está señalado como una “tiradera” para Christian Nodal. Luego de su publicación se podrá sacar conclusiones.