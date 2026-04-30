Esta es la cantidad de agua que debes tomar para no deshidratarte

En estos momentos las altas temperaturas alrededor del país se han tornado bastante extremas. En ese sentido, siempre se hace el atento llamado para que las personas cuiden su hidratación, pues es muy sencillo complicarse la salud con descuidos que van desde no tomar agua en largos periodos. Por ello este artículo te orientará en lo que debes hacer para no tener problemas.

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¿Qué pasa con tu cuerpo cuando no tomas agua?

De manera bastante constante se alienta a las personas para cuidarse en estos días donde el calor se vuelve realmente extremo. Y es que los que trabajan o andan todo el día en la calle, se exponen al hoy siempre mencionado golpe de calor. Por eso, la deshidratación se convierte en algo serio, pues puede afectar seriamente tu salud.

Allí el problema es que si bien pueden presentarse molestias leves como fatiga, mareos o dolor de cabeza… también pueden llegar los desmayos o deshidratación severa. En ese sentido es relevante encontrar formas de mantenerse constantemente hidratado, con la toma de agua en diferentes espacios, pues algunos beben líquidos hasta que les llega la sed.

Y es que esto último es el error que la mayoría comete, pues piensan que hasta ese punto se debe atender la sed, cuando esta es la alerta de que el cuerpo ya no tiene los suficientes líquidos. Por eso el agua debe incluso beberse de manera sistemática, pues eso ayudará a evitar problemas.

¿Cuánta agua debe consumir una persona en promedio?

El promedio del agua a consumir es de dos litros, sin embargo se ha especificado que cada persona cambia por la edad, el peso, tu nivel de actividad física, la alimentación física y el estilo de vida que en general se tiene. Y es que no es lo mismo estar expuesto al sol y el calor afuera que alguien que trabaja en casa.

La clave, como ya se comentó, es beber líquido de manera constante (aunque sea pequeños sorbos). Y así con esto estar atentos a las señales que el cuerpo da. Y un último consejo es complementar la hidratación con frutas en alto contenido de agua como la naranja, sandía o el pepino.