Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color blanco

Los diseños de uñas tailandesas han generado mucho de qué hablar, por ser decoraciones que mezclan la elegancia con un estilo “kawaii”, logrando lucir unas manicuras llenas de detalles, efectos y destellos únicos.

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Existen muchos colores en que podemos usar ese estilo, pero ahora te vamos a explicar las mejores opciones que puedes usar en color blanco, alternativas que querrás usar durante la semana.

¿Qué diseños de uñas podemos usar en blanco?

El color blanco fácilmente puede aplicarse en los diseños de uñas tailandesas, pero para ello buscarán alternativas que aporten dimensiones y puedan crear juegos de luces. Por eso Gemini nos recomienda los mejores estilos que podemos usar en nuestra siguiente manicura:

Aurora Nails: Sobre un blanco sólido o un “milky white”, agrega el efecto aurora para lograr destellos de otros colores.

Joyería 3D y relieves de “agua”: En un blanco mate, añade gotas de rocío en gel 3D.

Milky ombré y pan de toro: En un difuminado blanco desde la punta, agrega algunos fragmentos de pan de oro. Aunque puedes usarlo en cualquier ocasión, es ideal para una boda o un evento de gala.

Coquette tailandesa: En un lienzo blanco se aplican microperlas y lazos de gel que se esculpen.

Minimalismo en líneas de hilo: En un blanco puro coloca líneas ultrafinas de gel o hilos metálicos en plata. Se destaca por tener una vibra moderna y limpia.

¿Qué significa el esmalte de uñas blanco?

El color blanco en la manicura es una gran tonalidad para usar, ya que es versátil, además de aportar una sensación de frescura y limpieza. Claramente, para mantener ese mensaje, es fundamental que mantengamos unas uñas limpias, en buenas condiciones, por lo que el retoque cada 15 días va a ser fundamental.

Como ya pudiste ver, es posible emplear ese tono en los mejores diseños de uñas tailandesas; lograrás tener unas manos limpias y llamativas al implementar efectos que resaltan su aspecto. Así que no esperes más para que las puedas pedir en tu siguiente visita al salón de belleza.