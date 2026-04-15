Los mejores días de abril 2026 para cortarte el cabello y que te crezca bonito

Cuando se trata secretos para saber cómo hacer que el pelo crezca rápido y se vea precioso, existen un par de trucos que muchas ignoran. Y es que esto no se trata solo de usar productos especiales ni someterse a tratamientos costosos, sino que hay veces en las que basta con elegir los días correctos para cortarse el pelo con el fin de quitar todo lo maltratado y en abril 2026 hay fechas clave que no deben ignorarse.

Esto ya que más allá de seguir las tendencias de belleza, hay quienes creen que el calendario lunar influye en la salud del cabello. Por lo que lo ideal es darle mantenimiento en días donde la "energía" favorece a que luzca brillante y fuerte.

¿Cuándo cortarse el pelo para que crezca mucho? Los días de abril que no se te pueden pasar

La teoría sobre cuál es el momento ideal para despuntarse el pelo y estimular su crecimiento, indica que es cuando la luna se encuentra en su fase creciente. Esto ya que es cuando se atraviesa por un periodo de regeneración y esto propicia que los cortes de pelo en tendencia para 2026 queden espectaculares, según explica el portal especializado All Things Hair.

Los días de luna creciente en abril 2026 son aliados para hacer que el pelo crezca y se vea lindo|Freepik

En este sentido, desde el sábado 18 de abril hasta el jueves 23 de abril 2026, es factible ir a la estética para un buen corte. En los días posteriores y hasta fin de mes, también puede aprovecharse la energía de la "Gibosa creciente", que de acuerdo con información de Earth Sky es cuando la luna está en una fase intermedia hacia la luna llena.

¿Qué tratamientos de belleza son recomendados para hacerse en la fase de luna creciente?

Además de cortarte las puntas maltratadas y renovar tu imagen probando con alguno de los cortes de pelo que dominarán las tendencias durante abril 2026, también puedes aprovechar la influencia positiva de la luna en la belleza con tratamientos regenerativos. Algunas alternativas que mejorarán tu melena con el paso del tiempo, son las hidrataciones profundas, las queratinas y alisantes reconstructivos.

La energía de la luna en abril 2026 se puede aprovechar para cortes de pelo y tratamientos de belleza|Freepik

Y si todavía no tienes claro qué día será tu cita la estilista, solo procura evitar el 20 de abril, que es cuando el satélite se encuentra en luna menguante, momento que podría alentar el proceso de crecimiento del pelo, tal como explica un artículo de Witchi Hair. Aunque tampoco se trata de "fechas prohibidas", por lo que si solo buscas un mantenimiento y no tienes grandes expectativas, no habrá nada que te detenga.