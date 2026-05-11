Esta es la frecuencia con la que debes lavar tus brasieres

¿Cada cuándo mandas a lavar tus brasieres? Es usual que algunas mujeres esperen varias semanas para poder limpiar esa ropa interior, ya que pensamos que su limpieza no suele ser tan rigurosa como la de otras prendas después de cada uso.

No obstante, en especial durante la temporada de calor, es importante aumentar la frecuencia de limpieza de esas prendas. Para que lo puedas considerar en tu rutina de lavado, te daremos todos los detalles sobre el tema.

¿Cuántas veces se debe lavar un brasier?

Debemos entender que claramente no podemos lavarlo todos los días, ya que nos arriesgamos a poner en riesgo la calidad de la tela. La regla base que se recomienda es lavar tus brasieres después de cada 3 días o 3 usos con la finalidad de eliminar toda la suciedad que pueda acumular.

Por otro lado, en temporada de calor es usual que podamos presentar más sudor; en esos casos se recomienda mandarlo a lavar después de un solo uso, regla que también debemos usar en los brasieres deportivos que suelen acumular mucho sudor en la parte inferior de la copa.

Pocos saben que al usar un brasier sucio que ya ha acumulado muchas bacterias, va a afectar la piel, además de tener importantes afectaciones en la tela, ya que comienza a perder elasticidad; por esas razones debemos lavar la ropa interior con cierta frecuencia.

¿Cómo lavar correctamente un brasier?

Además de conocer la frecuencia con la que debes lavar tus brasieres, es fundamental que sepas cómo hacerlo correctamente, con la finalidad de tener una buena limpieza y no poner en riesgo su forma. Realiza lo siguiente al meterla a la lavadora: