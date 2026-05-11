Los 5 mejores manicuras ‘piña’ para la primavera

La primavera es una gran estación del año para poder usar manicuras con colores vivos y refrescantes. En los últimos días, los diseños de uñas que hacen alusión a bebidas y alimentos se han vuelto muy populares, ya que dejamos de usar los mismos colores lisos de siempre por opciones más creativas.

Caminos de la Vida | Programa 11 Mayo 2026

Es así que te vamos a compartir las 5 mejores opciones con estilo ‘piña’, alternativas que querrás usar siempre por su aspecto juvenil y refrescante, así que realiza lo siguiente:

¿Qué diseños de uñas son la moda?

Si quieres usar las manicuras tipo ‘piña’, contarás con múltiples opciones de diseños, desde alternativas elegantes hasta otras muy llamativas con el uso de gel en 3D. Por eso se recomienda usar las mejores opciones en primavera:

Cat eye: Coloca una base rosa o nude, para encima dibujar una piña con el efecto cat eye. Agrega una línea en blanco para limitar todo y cúbrela con cromado en dorado.

En matte: En cada uña agrega colores verde y amarillo, para después dibujar una pequeña piña; todo debe ser en color mate.

Francés moderno: Aplica un clásico francés en amarillo; en otras uñas dibuja algunas piñas con margaritas.

3D: Si no te da miedo la extravagancia, pide que te dibujen una piña y encima coloquen gel de construcción para darle ese efecto de realismo.

Joyería en su máxima expresión: Igualmente, para quienes desean más, pide que te agreguen joyería, glitter, decorativos en forma de rebanadas de piña y gel para darle aspecto de agua en tus manos.

¿Qué debes evitar al cuidar tus uñas?

Aunque los diseños de uñas ‘piña’ son hechos en salones de uñas, tienen una duración de 3 a 4 semanas; hay que tener en cuenta ciertos cuidados, con la finalidad de que permanezcan en perfectas condiciones por más tiempo. Se recomienda hacer lo siguiente para cuidar las mejores manicuras de la primavera: