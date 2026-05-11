Cada hogar es un mundo y para nosotros es el abrazo que esperamos cada día. Es que nuestra casa no es un simple espacio, sino que es en donde nos refugiamos tras la rutina diaria y donde nos reunimos con la familia y renovamos nuestras energías.

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Estos forman parte de los motivos por los cuales tener una casa cómoda y confortable se convierte en algo necesario. Aquí entran en juego el diseño y la decoración, algo que se ve impulsado por muchas tendencias pero con el foco puesto en la funcionalidad y el aprovechamiento de los espacios.

Una habitación con estilo

Cuando se habla de un hogar, cada ambiente tiene su importancia y es el dormitorio uno de los más analizados desde la óptica del diseño. Esto se debe a que es aquí donde pasamos varias horas cada día, buscando relajar el cuerpo y la mente, deseosos de tener un buen descanso y de recuperar esa energía que agotamos a lo largo del día.

@cin_fontana pusimos los pisos en las habitaciones!! lo logramos amor! 👏🏻🙏🏻💕 (ya se que no quedo perfecto, no salgan a criticar 🙏🏻 ) ♬ sonido original - Cin_Fontana 🦋

Lograr tener una habitación con estilo es conseguir un ambiente cómodo, agradable a nuestros sentidos y sin contaminación visual que interfiera en nuestra relajación. Los expertos en diseño invitan a dotar nuestra habitación de estilo de diferentes maneras y poner mucha atención en el piso ya es un gran paso en este objetivo.

Claves para elegir el piso de tu habitación

Basado en las nuevas tendencias de diseño, los materiales que aparecen como una gran solución y con el objetivo de conseguir transformar nuestro dormitorio, los expertos han dejado en claro cuál es el secreto para elegir el piso ideal de tu dormitorio y lograr un ambiente más cómodo y con estilo. En este sentido, destacan cinco propuestas que merecen ser tenidas en cuenta:

