El crecimiento que tendrá cada signo del 11 al 17 de mayo por la alineación de Mercurio y Júpiter

La segunda semana de mayo de 2026 comienza con una de las configuraciones más prometedoras del mes: el sextil entre Mercurio en Tauro y Júpiter en Cáncer. Esta alineación de 60 grados estará activa entre el 11 y el 17 de mayo y trae buenas noticias para cada signo del zodiaco.

En astrología, este aspecto representa expansión mental, decisiones acertadas, oportunidades de crecimiento y conversaciones que pueden abrir nuevos caminos. Mercurio (planeta de la comunicación, la mente y los acuerdos) transita por Tauro, signo que favorece la planificación, la constancia y la visión práctica.

Júpiter (planeta de la abundancia y la expansión) recorre Cáncer, amplificando la intuición, la seguridad emocional y la capacidad de construir. La unión entre tierra y agua crea una energía fértil para avanzar con inteligencia y estabilidad.

Astrología: ¿Qué crecimiento tendrá cada signo del 11 al 17 de mayo por influencia del sextil entre Mercurio en Tauro y Júpiter en Cáncer?

Aries : tu crecimiento llegará a través de decisiones financieras o familiares. Conversaciones importantes pueden ayudarte a construir una base más estable y segura para los próximos meses.

: tu crecimiento llegará a través de decisiones financieras o familiares. Conversaciones importantes pueden ayudarte a construir una base más estable y segura para los próximos meses. Tauro : uno de los signos más favorecidos. Mercurio en tu signo potencia tu capacidad de negociación, liderazgo y claridad mental. Tus ideas pueden transformarse en oportunidades concretas.

: uno de los signos más favorecidos. Mercurio en tu signo potencia tu capacidad de negociación, liderazgo y claridad mental. Tus ideas pueden transformarse en oportunidades concretas. Géminis : este tránsito te invita a trabajar en silencio ciertos planes. El crecimiento será interno, estratégico y relacionado con confianza personal.

: este tránsito te invita a trabajar en silencio ciertos planes. El crecimiento será interno, estratégico y relacionado con confianza personal. Cáncer : Júpiter en tu signo amplifica tus oportunidades. Nuevas conexiones, propuestas o proyectos grupales pueden acercarte a metas importantes.

: Júpiter en tu signo amplifica tus oportunidades. Nuevas conexiones, propuestas o proyectos grupales pueden acercarte a metas importantes. Leo : avances en temas laborales o de proyección pública. Tus decisiones tendrán impacto positivo en tu crecimiento profesional.

: avances en temas laborales o de proyección pública. Tus decisiones tendrán impacto positivo en tu crecimiento profesional. Virgo : uno de los signos mejor aspectados. Estudios, viajes, proyectos de expansión o nuevas oportunidades pueden marcar un antes y un después.

: uno de los signos mejor aspectados. Estudios, viajes, proyectos de expansión o nuevas oportunidades pueden marcar un antes y un después. Libra : crecerás a través de conversaciones profundas, acuerdos o decisiones relacionadas con recursos compartidos y compromisos importantes.

: crecerás a través de conversaciones profundas, acuerdos o decisiones relacionadas con recursos compartidos y compromisos importantes. Escorpio : relaciones, alianzas o asociaciones pueden traer oportunidades de evolución. Personas clave aparecerán para impulsar tu camino.

: relaciones, alianzas o asociaciones pueden traer oportunidades de evolución. Personas clave aparecerán para impulsar tu camino. Sagitario: mejoras en hábitos, trabajo o rutina diaria. Tus esfuerzos comienzan a traducirse en resultados más visibles.

mejoras en hábitos, trabajo o rutina diaria. Tus esfuerzos comienzan a traducirse en resultados más visibles. Capricornio : la creatividad, la vida afectiva o proyectos personales reciben impulso. Lo que construyas ahora puede dar frutos duraderos.

: la creatividad, la vida afectiva o proyectos personales reciben impulso. Lo que construyas ahora puede dar frutos duraderos. Acuario : crecimiento en asuntos familiares, del hogar o estabilidad emocional. Decisiones internas te ayudarán a avanzar con más claridad.

: crecimiento en asuntos familiares, del hogar o estabilidad emocional. Decisiones internas te ayudarán a avanzar con más claridad. Piscis: noticias, acuerdos o conversaciones positivas pueden abrir nuevas oportunidades. Tu intuición será una gran guía durante estos días.

Mercurio en Tauro sextil Júpiter en Cáncer: ¿cuál es la energía astrológica disponible?

La alineación en sextil entre Mercurio en Tauro y Júpiter en Cáncer es una de las configuraciones más favorables de mayo de 2026. Al tratarse de un aspecto de 60 grados, ambos planetas colaboran entre sí, generando una energía de crecimiento, claridad mental, expansión y decisiones acertadas.

Mercurio en Tauro aporta pensamiento práctico, paciencia y capacidad de construir a largo plazo. Júpiter en Cáncer amplifica la intuición, la protección y la conexión con aquello que genera seguridad emocional. La combinación entre tierra y agua, elementos compatibles dentro de la astrología, crea una energía fértil para sembrar ideas con potencial de crecimiento real.

Durante estos días se potencian negociaciones, estudios, acuerdos, firmas, conversaciones familiares, decisiones financieras y proyectos personales que requieran estabilidad y visión a futuro. También es una etapa ideal para aprender, enseñar, transmitir conocimientos o abrirse a nuevas oportunidades que aporten expansión tanto material como emocional.

Esta alineación invita a pensar con inteligencia, hablar con seguridad y actuar con confianza. Lo que se inicie entre el 11 y el 17 de mayo puede tener bases sólidas y un gran potencial de desarrollo a largo plazo.