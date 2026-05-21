Carl Jung, psicólogo sueco: “Aquello a lo que te resistes, persiste. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma”.

Carl Jung fue un psicólogo ejemplar que dejó una de las enseñanzas más poderosas sobre las emociones humanas: “Aquello a lo que te resistes, persiste. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma”. Esta reflexión no solo es importante para la materia, sino para cualquier persona que viva diariamente con emociones reprimidas, ansiedad, miedo, tristeza o conflictos internos que nunca desaparecen por más que quieras ignorarlos.

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¿Qué significa realmente esta frase?

De acuerdo con Jung, muchas veces intentamos evitar emociones o problemas que, por más que lo intentamos, no desaparecen ni se hacen más pequeños. Al contrario, terminan creciendo, repitiéndose una y otra vez en tu cabeza tan fuertemente que pueden llegar a terminar afectando otras áreas de nuestra vida. Es por eso que esta frase habla de aceptar las emociones difíciles como parte del proceso de nuestra transformación personal.

Resistirse constantemente también agota mentalmente

Jung aseguraba que reprimir las emociones puede provocar:



Ansiedad constante

Irritabilidad

Agotamiento emocional

Incluso crisis personales.

Vivimos en un mundo donde a muchas personas se les enseña a evitar las mal llamadas “emociones negativas” como la tristeza, fingir que estamos heridos o incluso ignorar cosas que no nos hacen sentir cómodos. Pero si algo queda claro con cada una de ellas, es que, aunque tú les des la vuelta, el cuerpo y la mente siguen cargando todo eso internamente.

Carl Jung revolucionó la psicología moderna

Carl Jung es uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna. Gran parte de lo que él dejó escrito sirvió de base para tratar la psicología humana. Él habló del inconsciente colectivo, la sombra emocional y el proceso de individuación, el cual busca que las personas puedan conocerse profundamente y aceptar todas las partes de ellos mismos para crecer emocionalmente.