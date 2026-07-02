Esta es la frecuencia con la que debes lavar las sábanas en el verano

En el verano utilizamos menos ropa de cama debido a las altas temperaturas, pero esto no quiere decir que se reduzca la frecuencia de lavado. En esta temporada las sábanas están expuestas a que la piel pierda más células, al sudor y suciedad.

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Suele suceder que las sábanas parecen limpias e incluso huelan bien, pero tiene suciedad y microorganismos que no podemos ver. Es por esto que la frecuencia de lavado es muy importante.

¿Cuál es la frecuencia de lavado de las sábanas?

Los expertos manifiestan que se deben cambiar las sábanas una vez por semana, pero en el verano esto puede cambiar dependiendo de la temperatura, la humedad y las circunstancias personales.

En esta temporada y sobre todo en los lugares donde las noches son cálidas, se debe lavar las sábanas cada tres o cuatro días. Esto es porque el sudor, la humedad y el calor facilitan la acumulación de bacterias, ácaros y microorganismos.

No debes esperar a que las sábanas tengan manchas o huelan mal ya que el cuerpo durante la noche elimina sudor, grasa natural, células muertas y restos de productos cosméticos que quedan atrapados en los tejidos.

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A esto debemos sumarle que los ácaros de polvo se instalan en la ropa de cama sobre todo si hay humedad y calor. Hay situaciones en las que conviene cambiarlas más a menudo como por ejemplo:

Si hace mucho calor: procura cambiar las sábanas cada 3 o 4 días para tener tu cama fresca e higiénica.

Si se duerme con mascotas: el pelo, la suciedad y los alérgenos hacen recomendable una renovación más frecuente.

Si hay alergias o asma: un lavado constante contribuye a reducir la exposición a ácaros.

Si alguien está enfermo: es aconsejable cambiar las sábanas cada dos o tres días para evitar que virus y bacterias permanezcan en los tejidos.

