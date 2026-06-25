3 recetas caseras para que tus sábanas huelan rico por más tiempo; son fáciles y rápidas
Así es como puedes hacer que tus sabanas huelan a limpio y estén frescas por más tiempo de lo normal:
Mantener los cuartos de dormir frescos y con un olor a recién lavado es un sueño y aunque pareciera algo realmente imposible hay algunas alternativas caseras que te ayudarán a que tus sábanas huelan rico por más tiempo, con lo que muy probablemente podrás dormir más cómodo o cómoda.
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Lo mejor de las recetas caseras es que como bien dice, son ingredientes que realmente podrías tener en casa, o en su defecto que son fáciles de conseguir, por lo que si quieres que tu cuarto mantenga un buen olor, te recomendamos no perderte este listado con las mejores recomendaciones
Tres recetas caseras de spray aromatizante casero para tus sábanas
Uno de los secretos para que tus sábanas mantengan ese aroma fresco por más días es usar aceites esenciales y fijadores naturales como lo son el vinagre e incluso alcohol, dependiendo de tus gustos.
- Lavanda relajante: Debes de usar 1 taza de agua destilada, ¼ de taza de alcohol de farmacias (fijador) y 15-20 gotas de aceite esencial de lavanda. Para la preparación debes de mezclar todo en un atomizador y agitar antes de usar. Por último, vas a rociar de manera constante (sin rebasar la humedad en tus sábanas), con lo que el aroma perdurará y refrescará todo tu cuarto.
- Cítrica y fresca: Necesitas 1 taza de agua destilada, 2 cucharadas de alcohol, 10-15 gotas de aceite esencial de limón y 5 gotas de menta. Tras juntar todo en un atomizador, deberás agitarlo bien y por último, rociar de manera uniforme sobre tu cama sin mojar de más tus sabanas.
- Olor a detergente por más tiempo: Añade ½ taza de vinagre blanco y 10-15 gotas de tu aceite esencial favorito. Usarás el compartimento o “tapita” de tu detergente de preferencia y aquí dejarás que mezclen los olores, pues el aceite terminará tomando las propiedades del vinagre y este dejará de oler “fuerte”, resaltando el olor del detergente. Finalmente lo juntarás en un atomizador con agua y rosearás tu cama.
@maggiemoficial Truco para que tus sábanas huelan siempre rico😍 #hack #limpieza #truco #hazlotumismo #maggiemagaña ♬ sonido original - Maggie Magaña