7 ideas para reciclar las frutas y verduras que están pasadas

Por lo general hacemos comprar de frutas y verduras en abundancia por lo que no llegamos a tiempo a consumirlas del todo. Así es que cuando vamos a utilizarlas están pasadas por lo que en la mayoría de los casos son botadas en la basura.

Sin embargo, en esta oportunidad te vamos a contar algunas ideas que puedes llevar a cabo para no tirar las frutas y verduras. Toma nota y manos a la obra.

¿Cómo aprovechar las frutas y verduras pasadas?

Tomates

Si tienes tomates pasados pues pícalos y utilízalos para hacer una salsa para las pastas, de esta manera los consumes de inmediato, o conserva en la nevera durante 2 a 3 días, o congelar hasta por 6 meses. También puedes utilizarlos para preparar una salsa barbacoa casera.

Uvas

En el caso de las uvas si se encuentran muy blandas, puedes arráncalas del tallo, lávalas, sécalas y colócalas en una bolsa de plástico con cierre apta para el freezer. Cuando las uvas estén congeladas puedes usarlas para refrigerios como pequeños bombones o para enfriar bebidas como la sangría.

Puedes hacer deliciosos refrigerios.

Bayas

Aquí nos encontramos con bayas como lo son las fresas, arándanos y frambuesas que puedes congelarlas en una bandeja en el freezer y luego llevarlas a una bolsa de plástico con cierre. Las mismas pueden ser empleadas en batidos, mermeladas rápidas o también descongelarlas y servirlas con helado o bizcocho.

Hierbas

Las hierbas suelen marchitarse rápido por lo que puedes hacer un puré con suficiente aceite en el procesador de alimentos, y congela la mezcla en una cubitera o bandeja de hielo durante un máximo de 6 meses. Para usar solo tienes que retirar cada cubito de hierbas y añadirlos a adobos, salsas y aderezos.

Manzanas

En cuanto a las manzanas si notas que están secas y arenosas pues no las tires. Una opción es la de rallarlas en una ensalada o utilízalas en alguna receta de repostería, como panqueques de manzana o una torta de manzana invertida.

Los panqueques son una gran idea.

Bananas

Sin dudas cuando las manzanas están maduras son ideales para poder hacer el pan de banana. En el caso de que no tengas ganas de preparar esta receta pues una vez peladas tienes que triturarlas y guardarlas en una bolsa en el congelador. Más adelante puedes utilizarlos en batidos, daiquiris de plátano, alimento para bebés, o un pan de plátano.

Cítricos

Por último, tenemos los cítricos que tienen una gran durabilidad pero si ya han pasado más de dos semanas puedes utilizarlos con otros fines. Una buena idea es rallar la cáscara y congelarla para usar después. Exprime el jugo y congélalo en una bandeja de cubitos de hielo añadir toques cítricos a sopas, salsas o bebidas heladas.

