7 ideas de fundas de crochet para celular, son fáciles de hacer y se ven aesthetic

No hay duda de que la funda que lleva tu celular habla mucho de tu personalidad, pues refleja los colores que te gustan, el diseño y hasta la esencia. Si quieres darle un toque de moda y tendencia a tu móvil, no dudes en que una funda tejida con la técnica de crochet será el toque ideal para que se vea increíble. Más allá de que este tipo de fundas se vean aesthetic, son también un protector para el celular, ya que si llega a sufrir una caída, el tejido puede protegerlo al igual que material de silicón o policarbonato.

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Fundas de crochet para el celular y protegerlo de las caídas

1. Esta funda en color ladrillo es perfecta y resistente para proteger tu celular, además de que marca estilo con las margaritas tejidas. El toque es escoger un estambre delgado para que no se vea tosca.

2. Si te encanta lo aesthetic, te sugerimos 100% este diseño de funda de celular con el contorno de flores con colores vintage, te verás con estilo y en tendencia.

3. Para las amantes de los animales, este modelo de funda a crochet es ideal. Elige tu color favorito de base, te recomendamos que sea claro y tu animal favorito con otro tono para crear contraste.

4. Lleva tu flor favorita en la funda de tu celular, esta opción con base beige y un girasol en el centro es perfecta para lucir un estilo fresco y natural.

5. Para esta opción te sugerimos elegir un hilo de base en tono verde para hacer que se vea un estilo natural. El colibrí es el protagonista de este diseño y puedes llevarlo en tus colores preferidos.

6. Si tu estilo es vintage, este modelo de funda es totalmente para ti, pues lleva un tejido al estilo clásico de una carpeta, solo debes elegir 7 colores de estambre que reflejen tu personalidad y combinen entre sí.

7. Esta última opción es para las chicas que aman el color rosa. El diseño es sencillo y perfecto, ya que lleva el patrón de corazón y debe combinar con la funda base de tu celular.