Así puedes mejorar la flacidez en los brazos

La flacidez en los brazos es un cambio común que puede aparecer con el paso del tiempo debido a la pérdida de elasticidad de la piel, cambios en la masa muscular o variaciones en el peso. Aunque es un proceso natural del cuerpo, existen hábitos que pueden ayudar a mejorar su apariencia.

Mantener una rutina de ejercicios, cuidar la alimentación y aplicar ciertos cuidados en la piel son algunos de los factores que pueden favorecer una apariencia más firme. Con constancia, es posible favorecer esta zona y lograr brazos con mayor tonicidad.

Noticias Estado De México del 27 de julio 2026

¿Cómo tonificar los brazos?

A partir de los 50, los ejercicios de fuerza se convierten en una herramienta clave para mejorar la apariencia de los brazos y mantener una buena condición física. Los entrenadores explicar que no es necesario realizar rutinas más largas, sino elegir movimientos específicos que trabajen los músculos adecuados.

Los especialistas recomiendan enfocar el entrenamiento en zonas como los hombros y los tríceps, ya que estos grupos musculares ayudan a aportar mayor firmeza y definición. Ejercicios como extensiones de tríceps, elevaciones laterales y movimientos con resistencia pueden incorporarse para estimular estas áreas.

Aunque mantenerse activo aporta beneficios, los expertos señalan que caminar o realizar únicamente ejercicios cardiovasculares no es suficiente para fortalecer los brazos. Por esta razón, aconsejan sumar rutinas de fuerza adaptadas a la necesidades y capacidades de cada persona.

La constancia es uno de los factores más importantes para conseguir resultados visibles con el paso del tiempo. Aumentar progresivamente la intensidad y realizar movimientos con una técnica adecuada permite trabajar los músculos de manera efectiva.

Además de fortalecer la apariencia de los brazos, el entrenamiento de fuerza ayuda a conservar la capacidad muscular necesaria para realizar actividades diarias. Incluir este tipo de ejercicios después de los 50 puede contribuir a mantener mayor autonomía y bienestar físico.