3 ideas de stickers de Kpop Demon Hunters para imprimir y pegar en tu celular

No cabe duda de que la emoción por Kpop Demon Hunters no para ya que es un fenómeno que se ha posicionado fuertemente de manera global debido a la narrativa de la historia, la personalidad de los personajes y el increíble soundtrack de la cinta, incluso a pesar de que ya ha pasado un año del estreno de la película, muchos pequeños y pequeñas continúan con el entusiasmo de disfrazarse de las guerreras y los saja boys, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores stickers para que puedas imprimir y con ellos decorar la funda de tu celular.

Puede interesarte: 4 ideas para hacer pines y stickers de KPop Demon Hunters para decorar tu mochila antes del regreso a clases

Kpop Demon Hunters: stickers para personalizar tu celular

Estos stickers son ideales para imprimir y colocar en la funda de tu celular, lo ideal es que el protector de tu dispositivo sea transparente para que se puedan ver. Es importante que la impresión la realices sobre pegatina, para que de esta manera los puedas pegar muy bien. El tamaño dependerá de tus gustos y preferencias.

Kpop Demon Hunters: Stickers circulares

Esta idea es ideal si te gustan los stickers con una sola forma ya que estos son solo redondos. En ellos puedes colocar la imagen de Rumi, Zoey y Mira así como de todos los saja boys, incluso puedes poner distintas fases de cada personaje; cuando cantan o cuando revelan sus poderes. Se verán increíbles en tu celular.

Kpop Demon Hunters: Stickers con estrellas y corazones

Si amas el color rosa y las figuras como corazones o estrellas, seguro amarás estos stickers ya que estos sobresalen por tener estas figuras así como tonos rosas dorados. Por otro lado, estos stickers tienen a uno de los personajes más icónicos de la película como lo es Derpy Tiger, el tierno gato azul. Por otro lado, a diferencia de los stickers anteriores, este tiene las letras “K-Pop Demon Hunters”, algo que le dará aún más estilo a tu celular.

Stickes de Kpop Demon Hunters |Crédito: Pinterest

Kpop Demon Hunters: Stickers con personajes en su versión animada

Estos stickers sobresalen por tener a los personajes en su versión animada, algo que sin duda es poco común y una forma de hacer que luzcan distintos ya que lucen incluso como sacados de un anime, por lo que si te gusta este estilo sin duda alguna estas estampillas son para ti.