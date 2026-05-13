La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a poco menos de un mes de que inicie con la inauguración del 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca), por lo que ya se siente el ambiente de fiesta en la mayoría del país. Si eres fan del futbol y estás emocionado por la justa veraniega, puedes replicar estas 4 ideas para decorar una fiesta de cumpleaños y celebrar en familia. Conoce las piñatas al estilo KPop Demon Hunters que son ideales para este tipo de eventos.

México albergará por tercera vez un mundial de futbol, convirtiéndose en el primer país en lograr tal hito, por lo que se espera que sea un éxito, así como también tu fiesta de cumpleaños o la de tu hijo con temática de este evento, donde podrás decorar con balones, playeras de las selecciones participantes y hasta de la copa que se llevará el ganador de esta edición. Así puedes hacer stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters sin gastar mucho.

Las ideas para decorar fiesta de cumpleaños con temática del mundial

1. Copa del Mundo: El más preciado trofeo de futbol lo puedes obtener tú y qué mejor que como adorno en el pastel que se verá imponente por el título dorado que muy pocas selecciones han conseguido, pues desde que se disputó el primer torneo en 1930, solo 8 países han logrado tal hito.

4 ideas para decorar una fiesta de cumpleaños con estilo Mundial de Futbol y celebrar en familia|Pinterest

2. Photocall futbolero: Sin duda, este espacio para tomar las fotografías del cumpleañero o de los invitados tiene que ir decorado con globos que asimilen un balón. Un plus es que se utilice la parte baja de la mesa como una portería.

4 ideas para decorar una fiesta de cumpleaños con estilo Mundial de Futbol y celebrar en familia|Pinterest

3. Jugador favorito: Una de las opciones de decoración es la del jugador favorito portando la playera de su selección, como en este caso es Cristiano Ronaldo, quien en este 2026 disputaría su último mundial, al igual que Lionel Messi, considerados los mejores jugadores contemporáneos.

4 ideas para decorar una fiesta de cumpleaños con estilo Mundial de Futbol y celebrar en familia|Pinterest

4. Selección Mexicana: Demuestra tu apoyo al combinado azteca con una fiesta temática. No olvides ponerte o ponerle la verde a tu hijo.