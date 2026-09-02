Muere famosa influencer y modelo de manera repentina; esto se sabe

Las redes sociales se vuelven a vestir de luto. Muere la influencer y moledo tailandesa Donut Nattharon Banpasuwan, también conocida en el mundo del internet como Bunny Donut. La joven de 31 años falleció de manera repentina el pasado fin de semana, según amigos cercanos. La noticia de su lamentable deceso fue confirmada por su amiga, la también influencer Francesca Russo, a través de un tributo vía Instagram. Pero, ¿de qué murió la creadora de contenido? A continuación, todo lo que se sabe sobre su repentino fallecimiento.

También te puede interesar: Rayito, hermano de YosStoP, se convierte en papá y comparte la primera FOTOGRAFÍA de su bebé: “No llora, no pide leche”

Muere la influencer y modelo Donut Nattharon: ¿De qué murió?

El fallecimiento de Donut Nattharon Banpasuwan ha causado gran conmoción en redes sociales debido a su espontaneidad. No obstante, amigos cercanos a la creadora de contenido han revelado que la joven perdió la vida “de manera pacífica” tras una larga lucha contra una enfermedad, aunque no especificaron cual. Según reportan medios locales, Nattharon había expresado sus deseos de compartir su proceso médico para concientizar a los demás una vez concluidas todas las ceremonias de despedida.

Los servicios fúnebres se celebraron del 31 de agosto al 2 de septiembre en Wat Sai Noi, un templo budista en Nonthaburi, Tailandia; mientras que la cremación está programada para el próximo 3 de septiembre. Posteriormente, se darán más detalles sobre su lamentable partida.

¿Quién era Donut Nattharon? Así fue la trayectoria de Bunny Donut

Donut Nattharon Banpasuwan - también pronunciado como Nathaon - era una de las influencers con mayor renombre en la industria del modelaje y las redes sociales en Tailandia. La joven de 31 años contaba con más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde solía subir photoshoots y contenido de su día a día.

En cuanto a la industria del modelaje, Donut obtuvo gran reconocimiento luego de posar para la revista Playboy Tailandia. Tras darse a conocer su sensible fallecimiento, sus redes sociales comenzaron a inundarse de comentarios de amor y condolencias para su famila y seres cercanos.

Descanse en paz, Donut Nattharon.