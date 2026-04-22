Comentarista de TV Azteca rompe en llanto en vivo al ver a su hija en televisión: “sabes que lo estás haciendo muy bien”

El amor de los padres es incondicional y así lo mostró a un orgulloso padre y comentarista de Tv Azteca quien no pudo contener la emoción y rompió en más de emociones de felicidad al ver a su hija trabajando como fotógrafa durante el Live Golf México City.

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¿Qué ocurrió durante la transmisión en directo?

Durante la transmisión en directo Rafel interrumpió su narración para decir: “Isabella mi hija” fueron las palabras de Rafael Quiroz, comentarista que no pudo ocultar la emoción reconociendo el talento de su hija. Rafael conmovido no pudo continuar con las palabras, pero su compañero tomó la palabra para reconocer a tanto a la joven fotógrafa, como a a orgulloso padre advirtiendo que “Son estos momentos con los que sabes que los estas haciendo bien”. Para finalizar Rafael declaró: “Muy orgulloso, es la tercera generación”.

¿Quién es Isabella Quiroz?

Rafael Quiroz es un comentarista y destacado periodista enfocado en el análisis y la promoción del deporte nacional en especial del golf, consolidándose como uno de los rostros principales de esta disciplina para TV Azteca.

Isabela Quiroz es la hija de Rafael Quirzoz, quien como su padre ha decidido seguir el camino de la difusión del deporte, con la diferencia que la joven mexicana lo hace desde la fotografía. Isabela cuenta con un perfil publicado en Instagram donde comparte su talento y pasión por capturar los intensos momentos que la competencia puede ofrecer. Isabela ha retratado tanto al mundo de la belleza, como al tenis, golf y box entre otros deportes.

Momentos que conmueven a la audiencia.

Dentro del universo de la comunicación es común que las ramas y disciplinas convergen y en ocasiones generan espacios emotivos llenos de emoción. Sin duda lo ocurrido entre el padre y su hija es una muestra del orgullo y la dedicación que puede sentir una persona no solo por su trabajo sino por el legado que ha comenzado a construir.

