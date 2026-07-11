Luto en la música: Muere el famoso Perucho Navarro, cantante de “El Año Viejo” y exintegrante de Los Melódicos

Este viernes la música popular se ha vestido de luto, pues se confirmó la muerte de Perucho Navarro a la edad de 85 años, uno de los cantantes más queridos de toda América Latina, quien marcó a más de una generación con su gran personalidad y sonido, famoso por ser la voz de canciones entrañables.

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Perucho fue una de las voces más representativas del siglo pasado, donde su gran participación dentro de la música le valió para ganar un lugar dentro de los artistas más representativos de la ola de la música latina, pues el también conocido como “Showman de Venezuela” se desenvolvía como pocos sobre el escenario.

¿Quién fue Perucho Navarro?

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, mejor conocido como Perucho Navarro fue un gran cantante, percusionista y arreglista venezolano famoso por sus interpretaciones en canciones icónicas y por haber formado parte del grupo Los Melódicos, siendo toda una sensación en su época.

Inició su carrera dentro del mundo del entretenimiento en la década de los 60’s trabajando en el teatro y teniendo apariciones en la televisión mexicana junto al conjunto de Los Rivera, aunque fue hasta años después en su regreso a Venezuela que fue una de las voces principales de Los Melódicos por más de 10 años.

¿Cuáles fueron las canciones más populares de Perucho Navarro?

Dentro de su extenso trabajo podemos encontrar canciones históricas como la cumbia “El Año Viejo”, considerada como todo un himno de la época decembrina, sonando en todas las casas de América Latina.

Otras de las entrañables canciones que contaron con su participación son: “La Escoba” y “Baila Mi Pegón” con las que dejó una huella imborrable dentro de la identidad musical de nuestra cultura compartida y la fiesta.

Su aporte dentro de la música ha marcado a más de una generación en toda Hispanoamérica, donde sus interpretaciones y presentaciones en vivo lo consolidaron como uno de los artistas más destacados de los 60's y 70's.