Crochet de Snoopy: cómo tejer gorros y bufandas

El crochet es una de las técnicas artesanas más populares de los últimos tiempos y muy versátil ya que permite poder hacer diferentes atuendos como muñecos. De esta manera, es que puedes crear un hermoso gorro o bufanda de Snoopy para lucir en cualquier momento.

Si quieres tejer estos elementos pues ten en cuenta que necesitarás estambre de color blanco, negro y rojo. A su vez debes estructurar el gorro con la forma de la cabeza y añadir detalles bordados o aplicaciones por separados.

¿Cómo tejer gorros y bufandas?

Guía para tejer el Gorro de Snoopy

Lo primero a tener en cuenta es que el gorro se trabaja de forma circular desde la coronilla hacia abajo utilizando la técnica de aumentos.

Materiales requeridos



Estambre blanco (base del gorro)

Estambre negro (orejas, ojos y nariz)

Ganchillo de 3.0 mm o 4.0 mm (según el grosor del hilo)

Aguja lanera y marcador de puntos

Procedimiento

Base del gorro (Color Blanco)



Vuelta 1: Inicia con un anillo mágico de 6 puntos altos (pa). Vuelta 2: Haz un aumento en cada punto (12 pa). Vuelta 3: Teje 1 pa y 1 aumento; repite en toda la vuelta (18 pa). Vuelta 4: Teje 2 pa y 1 aumento; repite toda la vuelta (24 pa).



Luego tienes que continuar aumentando: 3 pa y 1 aumento, 4 pa y 1 aumento, hasta alcanzar el diámetro deseado según el tamaño de la cabeza. Tiene en cuenta que debes tejer vueltas rectas, es decir un punto sobre cada punto anterior, no hagas aumentos hasta lograr el largo total del gorro.

Este gorro es una ternura.|Pinterest

Orejas de Snoopy (Color Negro - Hacer dos)

Se tejen de forma plana o circular alargada para simular sus orejas caídas.



Lo primero es montar una cadena de 15 puntos.

Teje puntos altos alrededor de la cadena en forma de óvalo.

Luego haz aumentos solamente en los extremos para dar una forma curva y chata abajo.

Vas a coser ambas orejas a los costados del gorro blanco con la aguja lanera.

Detalles de la cara

Nariz: para esta parte tienes que tejer una pequeña esfera negra con un anillo mágico de 6 puntos bajos (pb), una vuelta de aumentos (12 pb) y una vuelta de disminuciones. Rellena ligeramente y cose en el centro.

Ojos: Utiliza la aguja lanera e hilo negro para bordar dos líneas curvas cerradas o dos óvalos sencillos a los lados de la nariz.

Guía para tejer la Bufanda de Snoopy

Aquí llegamos a la bufanda roja clásica o también puedes llevar a cabo una con diseño pixelado empleando la técnica de Intarsia Crochet.

Haz una increíble bufanda.|Pinterest

Opción A: Bufanda Roja Clásica (Fácil)



Usa estambre rojo.

Monta una cadena de 25 a 35 puntos (dependiendo del ancho que desees).

Vas a tejer filas completas en punto medio alto (pma) o punto alto (pa) girando el tejido al final de cada fila.

Tienes que continuar hasta que tengas el largo deseado, se recomienda para adultos entre 120-150 cm, y añade flecos opcionales en los extremos.

Opción B: Bufanda con la silueta de Snoopy (Avanzado)