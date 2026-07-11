El exconductor de VLA que canta la versión oficial de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler en español

Esta semana se dio a conocer la muerte de Bonnie Tyler, icónica intérprete que inmortalizó éxitos como "Heartache" y "Total eclipse of the heart". Esta última ha sido traducida a diferentes idiomas y, en español, la versión cuenta con la participación de Patricio Borghetti. Así como lo lees, el exconductor de Venga La Alegría cantó la canción con Yuridia.

La versión de "Total eclipse of the heart", de Bonnie Tyler, donde cantó Patricio Borghetti

En el álbum de estudio de Yuridia "Habla el corazón", lanzado en 2006, se incluyó una versión oficial en español de "Total eclipse of the heart", de Bonnie Tyler. Aquí, la cantante sonorense colaboró con Pato Borghetti y en la versión de estudio se le puede escuchar, tanto en YouTube como en plataformas como Spotify. El exconductor participó como segunda voz, tanto en versos como coros.

Este era el segundo álbum de Yuridia y en él plasmó covers en español de otros temas clásicos como "Every breath you take" (se llamó "Siempre te amaré") y "This ain't a love song" ("Como yo nadie te ha amado").

En ese entonces Patricio Borghetti ya tenía una carrera reconocible en el ámbito de las telenovelas, pero también estaba incursionando en la música; faltaba poco más de una década para que se convirtiera en uno de los conductores más queridos de Venga La Alegría. Como cantante, en 2006 Pato lanzó un álbum llamado "Eternamente"; fue en 2018 cuando grabó "Desde que no te tengo".