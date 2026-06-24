3 platillos al estilo Masterchef 24/7 ideales para graduaciones de secundaria, fáciles y deliciosos

La fiebre de MasterChef 24/7 también llegó a la temporada de graduaciones. Y es que cuando se trata de celebrar un momento tan especial como el fin de la secundaria, todos queremos ofrecer algo delicioso, vistoso y que no represente un gasto excesivo.

Por ello, te compartimos tres opciones inspiradas en recetas que podrían lucir perfectamente en la cocina más famosa de México. Son platillos con presentación elegante, gran sabor y que pueden prepararse sin necesidad de ingredientes imposibles de conseguir. Lo mejor es que combinan las famosas tres "B".

Risotto al estilo MasterChef 24/7

El risotto fue uno de los primeros platillos que los cocineros aprendieron durante sus clases y sigue siendo una excelente opción para cualquier celebración.

La clave está en preparar una buena base de caldo y cocinar lentamente el arroz mientras se incorpora el líquido poco a poco. Se complementa con cebolla, hongos, mantequilla y un toque de vino para darle profundidad de sabor. Al final, una pequeña porción de mantequilla ayuda a conseguir esa textura cremosa que caracteriza a un gran risotto.

Es un platillo elegante, fácil de servir y que siempre da una apariencia gourmet.

Chef Zahie explota contra Carmen por su desastre con el risotto en MasterChef 24/7

Pasta con crema de huitlacoche

Si buscas una opción más mexicana con un toque sofisticado, esta pasta es ideal.

La receta combina pasta fresca con una cremosa salsa de huitlacoche preparada con cebolla, ajo, crema y epazote. El resultado es un platillo lleno de sabor que mezcla ingredientes tradicionales con una presentación digna de restaurante.

Para decorar, puedes agregar queso Cotija, granos de elote asados y flores de calabaza, logrando una presentación que sorprenderá a todos los invitados.

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Croquetas de atún de la Chef Zahie Téllez

Las croquetas son una excelente alternativa para servir como entrada o botana durante la celebración.

Su preparación consiste en elaborar una mezcla cremosa con mantequilla, harina, leche y atún. Después se forman pequeñas bolitas que se empanizan y se fríen hasta quedar doradas y crujientes.

Acompañadas con mayonesa de chipotle o alguna salsa especial, se convierten en un bocadillo práctico, económico y lleno de sabor.

Con estas tres recetas podrás llevar un toque de MasterChef 24/7 a cualquier graduación de primaria y sorprender a tus invitados con platillos que lucen de alta cocina sin complicarte demasiado en la cocina.