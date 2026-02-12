Dile adiós a guardar cacerolas en el horno, esta tendencia europea ayuda con el orden

La cocina es uno de los lugares más importantes dentro del lugar y el refugio para muchas personas que han encontrado en la gastronomía su pasatiempo favorito o su cable atierra. Sin embargo, algunas prácticas han llevado, por ejemplo, a que el horno se convierta en un lugar para el almacenamiento.

Considerada como prácticamente una tradición en América Latina, el horno ya no solo presta la función de cocinar sino que en este se guardan cacerolas y sartenes. Mientras algunos expertos advierten sobre esta costumbre, una tendencia europea parece ser la solución que necesitamos.

¿Por qué no debemos guardar cacerolas en el horno?

Es sabido que guardar cosas en el horno se convierte en una tentación cuando el espacio en la cocina no es amplio. Pero esta solución inmediata puede traer inconvenientes que no solo se presentan en torno a la organización.

Expertos advierten que olvidar elementos dentro del horno puede causar incendios al utilizarlos. Además, las cacerolas pueden sufrir ralladuras y la puerta del horno un desgaste más acelerado. Por otro lado, dentro del horno se puede acumular polvo o una cacerola que no esté adecuadamente seca podría generar moho, es decir problemas de higiene que se trasladan a la salud.

¿Qué tendencia se impone para renovar tu cocina?

Aunque se crea imposible terminar con esta práctica, una tendencia europea parece ser la solución. En muchos hogares se emplean sistemas modulares y regulables para guardar sartenes y cacerolas. Estos pueden instalarse dentro de una alacena o debajo de la mesada.

Se trata de estructuras que permiten un almacenamiento vertical u horizontal, son muy fáciles de montar y no exigen realizar grandes modificaciones dentro de la cocina. Además, están fabricadas de acero reforzado y poseen un tratamiento que las hace inoxidables.

Orden, diseño y funcionalidad caracterizan a estas estructuras que no solo cambiarán la estética dentro de la cocina y facilitarán el acceso a estos elementos para cocinar, sino que liberarán al horno para que finalmente cumpla la única función para lo que fue creado.