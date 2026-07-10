Guía práctica para crear un aromatizante casero con hierbas frescas
Esta es una manera económica y práctica de lograr que tu casa huela de la mejor manera.
No hay nada como llegar a casa y sentir un aroma delicioso ya que influye positivamente en el estado de ánimo. Además, esto genera una sensación de limpieza y orden por lo que es ideal para descansar luego de un largo día de trabajo.
En el mercado puedes encontrar una gran cantidad de aromatizadores, pero aquí te vamos a dejar una guía para que crees uno con hierbas naturales. Estos son más económicos, ecológicos y puedes elegir tus aromas a gusto.
¿Cómo crear un aromatizante casero?
Para crear un aromatizante casero puedes tener en cuenta el laurel, el romero y el tomillo. Estos tienen un aroma intenso y freso a los que se le atribuyen propiedades relajantes y purificantes.
El laurel es ideal para poder neutralizar olores fuertes, el romero aporta frescura como así también ayuda a estimular la memoria y el tomillo brinda una fragancia típica del campo.
Si las mezclas vas a tener una combinación ideal para ambientar tu hogar y colocarlo donde prefieras. Los ingredientes que necesitas son:
- Un puñado de hojas de laurel frescas o secas.
- Una rama de romero fresco.
- Una ramita de tomillo fresco.
- 500 ml de agua.
- Dos cucharadas de alcohol etílico.
- Un frasco con pulverizador o un recipiente con varillas difusoras.
Pasos a seguir
Debes colocar agua en una olla y colocarla a fuego medio hasta que esté caliente, pero que no llegue a hervir. El paso siguiente es incorporar las hierbas: el laurel, el romero y el tomillo. Deja que se infusionen durante unos 10 a 15 minutos para que liberen todo su aroma y propiedades naturales.
Cuando se haya cumplido el tiempo vas a retirar la olla y dejar enfriar completamente. Este paso es importante para evitar la evaporación de los aceites esenciales de las hierbas.
Una vez que este fría, la vas a colar para retirar los restos solidos y pasa la infusión a un frasco con pulverizador. Si quieres intensificar y prolongar el aroma, agrega la cucharada de alcohol y agita suavemente.
Listo ya tienes tu perfume casero para colocar en cualquier habitación de tu casa. Puedes aplicarlo varias veces al día para mantener una fragancia fresca y natural en tu hogar.