Los 5 hábitos malos que nos hacen propensos a tener más cucarachas en el calor

Con la llegada del intenso calor, también las cucarachas se hacen visibles en la temporada, por lo que es común verlas transitar por las calles. Ante eso debemos tener mucho cuidado, ya que con facilidad también pueden ser invasores de nuestro hogar.

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Para prevenir su presencia, te detallaremos cuáles son los hábitos malos que te hacen más propenso a recibir los bichos para que comiences a dejar de hacerlos.

¿Cómo podemos evitar las cucarachas grandes?

Hay que tener mucho cuidado en el calor, ya que es la temporada en la que las cucarachas grandes de coladera suelen hacer su aparición en tu hogar. Es importante que evites hábitos malos, los cuales te hacen propenso a que invadan tu casa:

Dejar traste en la noche, ya que básicamente les estás dejando alimentos a su disposición, además de que ellas se sienten atraídas al alimento y pueden contaminarlo al posarse en tus alimentos.

Humedad en el baño; para ellas es el ambiente idóneo para poder reproducirse con éxito. Procura ventilar la zona y, si tienes problemas de humedad, sería importante hacer su respectivo arreglo.

Dejar restos orgánicos sin tapar es lo mismo que dejar trastes sucios en la ropa; les dejas un buffet completo. Así que saca toda tu basura orgánica o tápalo para que no puedan ingresar.

Acumular cajas o periódicos; son elementos que ellas suelen adorar para dejar sus crías.

Arregla las grietas que tengas en tu hogar y sella todas las coladeras que tengas abiertas, ya que son el espacio idóneo para ocultarse y entrar en tu hogar.

¿Por qué las cucarachas salen en el calor?

Seguramente te habrás dado cuenta de que en el invierno casi no aparecen las cucarachas en la calle, pero con la llegada del calor de primavera, observarás que suelen ser más visibles de lo normal. Esto se debe a que el aumento en la temperatura y la humedad son factores que favorecen su ciclo reproductivo.

Situación que las obliga a salir de las coladeras para ir en busca de agua, comida y un refugio, por lo que van a hacer lo posible por ingresar a tu casa. Por eso es importante que evites hacer los hábitos malos, para que no sean propensos a una invasión.