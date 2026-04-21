Peinados tipo ‘clean look’ que debes usar para no dañar tu cabello y lucir elegante

El ‘clean look’ es una tendencia de belleza que se ha caracterizado por llevar el pelo recogido, ya sea mediante una coleta o un moño, buscando dar un aspecto elegante y fresco. Pero hay que tener cuidado, ya que su uso excesivo puede dañar la melena.

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Para que dejes de dañar tu cabello, te detallaremos peinados que puedes usar, alternativas sofisticadas con las que evitarás lastimarte; toma nota de todas las opciones que tenemos para ti.

¿Qué peinados dañan más el pelo?

Es importante recordar que el usar peinados muy duros o que ejercen mucha fuerza puede ser dañino para nuestra melena; esto se debe a que favorecen la caída excesiva del pelo, por lo que se recomienda evitarlos a toda costa. Para que puedas lucir un aspecto ‘clean look’, considera usar las siguientes opciones, por ser elegantes y por no dañar tu cabello:

Efecto mojado: Un aspecto pulido que se destaca por dejar una melena suelta y, con el uso de crema de peinado, darle una mayor fijación.

Moño francés: Una alternativa elegante en la que se enrolla la melena y se recoge con ayuda de unas pinzas o pasadores.

Semirecogido o media cola: Una gran opción para sujetar tu melena y dejar algunos mechones descubiertos.

Diadema: Un accesorio infravalorado con el que puedes sujetar los mechones que tengas al frente.

Moño normal suave: Ideal para estilizar tu rostro, puedes incorporar unos mechones sueltos por delante.

Mini coletas o una coleta baja: Si tienes una melena corta, son grandes alternativas para sujetar tu pelo.

Trenza boho o tradicional: Un peinado que mejor protege tu melena del daño.

#hairhack ♬ sonido original - Epi Maquilladora @epi.epifania Peinado con el rostro despejado que no sea clean look! El clean look ha muerto y eso lo agradecemos jajaja pero la verdad es que yo sí soy de las que AMA tener el rostro despejado. No soporto mucho tener el cabello en la cara (lo cual suena ilógico porque me hice cerquillo recientemente jajajajajja) Pero bueno amor, acá lo importante es que este truco te va a permitir tener tu cabello suelto, con un accesorio lindo y con el rostro despejadoooooo!!! Lo mejor es que no se te va a está cayendo la pañoleta!!! Estoy casi segura de que este beauty hack no te lo sabías #hairstyle

¿Qué pasa si te hacen muchos clean looks?

El ‘clean look’ se destaca por ser un peinado en el que se aplican geles o fijadores, con la principal finalidad de prevenir que mechones se salgan y se mantengan en el lugar, logrando un aspecto elegante. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que puede ser elegante, pero puede generar graves problemas.

Capilarea explica que al usar peinados muy agresivos que se repiten en exceso, se corre el riesgo de sufrir alopecia por tracción, además de que el uso excesivo de productos de fijación es capaz de obstruir los poros capilares. Por eso opta por los peinados que te mencionamos para no dañar tu cabello.