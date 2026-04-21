Ni 1 vez por día ni 1 vez por mes: cada cuánto debes reiniciar el celular para mejorar su funcionamiento
Expertos en tecnología explican la frecuencia ideal para reiniciar el celular y optimizar el rendimiento sin afectar su vida útil. Este es el dato que debes guardar.
Ni todos los días ni una vez al mes: los especialistas recomiendan reiniciar el celular al menos 1 vez por semana. Este es un procedimiento que se debe hacer para mejorar su funcionamiento, liberar memoria y evitar fallos en aplicaciones o en el sistema.
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Con el uso constante, los smartphones acumulan procesos en segundo plano, archivos temporales y pequeños errores que pueden afectar el rendimiento. Aunque muchos usuarios nunca apagan su dispositivo, reiniciarlo periódicamente es una práctica simple que puede marcar una gran diferencia en la velocidad y estabilidad del equipo.
¿Por qué es importante reiniciar el celular con regularidad?
Reiniciar el dispositivo no es solo una acción básica, sino una forma efectiva de mantenimiento:
- Libera memoria RAM: cierra procesos innecesarios que consumen recursos.
- Corrige errores del sistema: soluciona fallos temporales o apps que se bloquean.
- Mejora el rendimiento general: el celular funciona de forma más fluida.
- Refuerza la seguridad: algunos parches o configuraciones se aplican tras reiniciar.
- Reduce el sobrecalentamiento: al detener procesos en segundo plano.
Desde la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA) han señalado que reiniciar el dispositivo con frecuencia puede ayudar a mitigar ciertos riesgos de seguridad y mantener el sistema más estable. Sin embargo, reiniciarlo con una frecuencia menor lleva consigo ciertos riesgos:
- Mayor consumo de batería: el arranque del sistema exige más energía que el uso normal.
- Desgaste innecesario de componentes: aunque es mínimo, encender y apagar constantemente implica ciclos adicionales para el hardware.
- Pérdida de procesos útiles en segundo plano: apps que optimizan su funcionamiento con el tiempo (como mapas, correo o servicios en la nube) deben reiniciarse desde cero.
- Menor estabilidad en el uso diario: interrumpir constantemente el sistema puede generar más inconsistencias que soluciones.
¿Cada cuánto recomiendan los expertos reiniciar el celular?
La frecuencia ideal depende del uso, pero hay una recomendación general:
- Uso intensivo (trabajo, juegos, muchas apps): reiniciar 1 vez por semana.
- Uso moderado: cada 7 a 10 días.
- Uso básico: al menos 2 veces al mes.
Además, es clave reiniciar el celular en estas situaciones:
- Cuando está lento o se congela.
- Después de actualizaciones del sistema.
- Si las aplicaciones fallan constantemente.
- Cuando la batería se descarga más rápido de lo habitual.
Empresas tecnológicas como Samsung y Apple Support coinciden en que reiniciar periódicamente ayuda a mantener el rendimiento óptimo del dispositivo. Incorporar este hábito simple puede prolongar la vida útil del celular y evitar problemas cotidianos sin necesidad de recurrir a soluciones más complejas.