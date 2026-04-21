5 cortes de pelo para abuelitas: son fáciles de peinar y te quitarán años de encima

Si tienes más de 50 años seguramente estos cortes de pelo te encantarán, ya que te dan gran comodidad y lograrás peinarlos en muy poco tiempo luciendo fantástica, hermosa y en tendencia. Estos cortes de cabello prometen hacerte ver mucho más joven sin sacrificar tus canas, ya que les da un plus para que se vean radiantes sin pintarlas ni esconderlas.

Cortes de pelo para abuelitas que quieren lucir hermosas y radiantes

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1. Lob con ondas

Un lob, el tipo de corte que se sitúa más abajo de la barbilla pero máximo hasta el hombro, es muy bueno para dar volumen al pelo delgado; también representa un excelente balance entre el pelo corto y largo, explica el portal especializado Good Housekeeping. Si le añades un flequillo de lado, además, suavizas tus facciones.

2. Pixie con volumen, uno de los mejores cortes de pelo para abuelitas

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El pixie es una de las mejores opciones que podrías considerar si quieres un estilo renovado, fresco y de fácil mantenimiento; los mayores ejemplos son celebridades como Jane Fonda o Jamie Lee Curtis, quienes lo han convertido en su sello personal. Puedes optar por un pixie con mucha textura, incluso con volumen hacia arriba para alargar el rostro o con un flequillo muy cortito para darle un toque más atrevido.

3. 'Butterfly cut'

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El llamado "corte mariposa", con dos secciones de capas en la parte de arriba y abajo de tu cabellera, es increíble para dar volumen y garantizar un look lleno de movimiento. También es una de las mejores ideas para enmarcar las facciones y alargar el rostro.

4. Bob recto

Este tipo de corte, caracterizado por su sobriedad y elegancia, es muy bueno para crear la apariencia de mayor peso y cuerpo en el cabello. También puede ser de fácil mantenimiento y darte un aspecto fresco, por eso es uno de los más populares cortes de pelo para abuelitas.

5. Fleco Birkin

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Este tipo de flequillo, que se aplica con diferentes cortes de pelo, es sumamente versátil y se considera muy favorecedor porque tiende a enmarcar el rostro de manera hermosa. Además, un flequillo es una excelente opción para disimular entradas.

