Qué hacer con el espacio de abajo del lavabo del baño: 5 ideas para no desperdiciarlo

El espacio debajo del lavabo del baño es uno de los más desperdiciados ya que se acumula desorden o no se aprovecha de la manera correcta. Hay varias alternativas para sacarle provecho.

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En el caso de que tengas un lavamanos volado, es decir sin muebles, o un vanitory profundo, puedes optimizar la zona para que tu baño se vea más ordenado y elegante para lucir un espacio elegante.

¿Cómo aprovechar el espacio del lavabo del baño?

Cestas de fibras naturales o mimbre

En el caso de que tengas un lavabo suspendido o un estante abierto, puedes colocar cestas de mimbre, yute o bambú para aportar una textura cálida y natural que eleva la decoración al instante.

Puedes colocar dos o tres cestas grandes en el suelo para ocultar el ruido visual. Es una gran opción para poder guardar rollos de papel higiénico de repuesto o las toallas limpias enrolladas al estilo spa.

Organizadores y cajones extraíbles de dos niveles

La altura se debe aprovechar y poder manejar la dificultad para alcanzar lo que queda al fondo. Así puedes colocar los miniestantes escalonados o cajones extraíbles solucionan esto por completo.

Se recomienda colocar organizadores acrílicos o metálicos diseñados con un hueco central en forma de "U" para esquivar las tuberías del desagüe. Como esto se desliza hacia afuera pues puedes acceder a los productos fácilmente.

Carritos auxiliares con ruedas

Esta es una opción para quienes no quieren poner muebles fijos ya que te permite ponerlo en donde quieras. Para usarlo tienes que elegir un modelo estrecho que encaje justo debajo de la pica.

La gran ventaja es que puedes sacarlo por completo cuando necesitas limpiar el piso o arrastrarlo hacia la ducha o el espejo mientras te arreglas, y luego volver a esconderlo.

Torres de cajas blancas apilables con tapa

Esta opción te ofrece es una estética minimalista, limpia y simétrica. Además, las cajas cerradas de plástico resistente a la humedad o las de madera lacada. Se recomienda usar todos del mismo color preferentemente en blanco o tonos neutros.

Usa las tapas para poder apilarlas y añade etiquetas en el frente para saber exactamente en cuál guardas el secador de pelo, los artículos de higiene o el botiquín.

Una bandeja sofisticada para lo diario

Por último, tenemos esta opción para aplicar en muebles cerrado con un estante abierto o un módulo que esté al ras del suelo. Lo que debes hacer es colocar una bandeja bonita de mármol, piedra o cerámica.

En ellas vas a colocar perfumes, jabón de manos y cremas que utilices a diario. Así podrás mantener el orden.