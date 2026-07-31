Ni vinagre ni bicarbonato: la forma correcta de sacar el sarro del lavamanos

El lavamanos es una de las zonas del baño que más usamos a diario y, con el tiempo, puede acumular restos de sarro difíciles de quitar. Estas manchas aparecen por los minerales presentes en el agua y pueden hacer que la superficie pierda brillo.

Ventaneando | Programa completo 31 de julio de 2026

Aunque el vinagre y el bicarbonato son dos de los productos caseros más populares para la limpieza, existen métodos que pueden ofrecer mejores resultados. Con la técnica adecuada es posible eliminar la suciedad acumulada y mantener el lavamanos en buenas condiciones.

¿Cómo quitar el sarro del lavamanos?

El sarro del lavamanos puede convertirse en un problema frecuente en el baño debido a a la acumulación de minerales presentes en el agua. Con el tiempo, estos residuos pueden generara manchas difíciles de eliminar, afectar el brillo de la superficie e incluso obstruir los airedores de las canillas, reduciendo la presión del agua.

Aunque el vinagre y el bicarbonato suele ser uno de los métodos caseros más utilizados, existe otra alternativa que destaca por su efectividad: el ácido cítrico. este compuesto, presente de forma natural en frutas como el limón, tiene la capacidad de disolver depósitos de calcio y magnesio sin dañar las superficies.

Para utilizarlo, se deben mezclar una o dos cucharadas de ácido cítrico en medio litro de agua tibia. Luego, la preparación se aplica sobre las zonas con sarro mediante un pulverizador o un paño y se deja actuar entre 15 y 30 minutos antes de frotar suavemente con una esponja no abrasiva y enjuagar con abundante agua.

En caso de que la acumulación se encuentre en la canilla, también es posible desmontar el aireador y dejarlo en remojo dentro de la solución durante unos minutos. Este procedimiento ayuda a eliminar los residuos minerales que dificultan el paso de agua.

Además de quitar las manchas visibles, el ácido cítrico contribuye a mantener los filtros y aireadores en mejores condiciones. Su uso periódico puede ayudar a conservar una buena presión de agua y evitar nuevas acumulaciones de sarro.