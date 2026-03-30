Esto es lo que no debes hacer en Jueves Santo

Comenzó la Semana Santa 2026 y muchas personas ya han comenzado sus vacaciones y están viajando y disfrutando de los distintos paisajes que México ofrece en esta época del año. Sin embargo, para muchas otras personas estas fechas no tienen que ver con el turismo y se aferran a lo meramente religioso.

Noticias Puebla del 27 de marzo 2026

Es por esto que esta semana tan especial para los fieles se nutre de ceremonias religiosas pero también de tradiciones y creencias que se alimentan generación tras generación. Aunque algunas van mutando, la gran mayoría se mantienen vigentes y algunas de ellas han sido rescatadas por la Inteligencia Artificial (IA) para saber de qué tratan.

La Semana Santa y la fe

Gemini es la aplicación que fue consultada sobre la Semana Santa a la que describió como el núcleo espiritual del cristianismo, un tiempo donde la fe se transforma de una creencia abstracta en una vivencia profunda y comunitaria. Esta IA precisó que es un período que invita a detener el ritmo cotidiano para reconectar con lo sagrado, buscando consuelo en la esperanza y fortaleciendo los lazos de identidad religiosa.

“Más allá del fervor tradicional, esta semana actúa como un puente entre la historia bíblica y la realidad actual de cada individuo”, remarca Gemini y expresa que, para muchos, es la oportunidad anual de reafirmar sus valores éticos y espirituales, transformando la conmemoración de los eventos de Jerusalén en una fuerza motriz que guía sus acciones y su propósito de vida durante el resto del año.

¿Qué no hacer en Jueves Santo?

En torno a estas fechas, la Inteligencia Artificial abordó sobre las tradiciones y costumbres que rondan a la Semana Santa. En este punto, Gemini señaló que el Jueves Santo es un día de gran carga simbólica y espiritual, marcando el inicio del Triduo Pascual.

“Más allá de los preceptos religiosos estrictos, existen diversas tradiciones y costumbres populares que dictan lo que se considera inapropiado hacer durante esta jornada”, sentenció la IA de Google y detalló los puntos principales:



El ayuno y la abstinencia: Aunque el ayuno más riguroso se reserva para el Viernes Santo, la tradición católica sugiere moderación el jueves.

Carnes rojas: Muchos fieles extienden la prohibición de comer carnes rojas desde el jueves como un gesto de penitencia.

Excesos: Se recomienda evitar banquetes o celebraciones ostentosas, manteniendo un perfil bajo en las comidas.

Comportamiento y actividades: El Jueves Santo se centra en la institución de la Eucaristía y la última cena, por lo que el tono del día es de recogimiento.

Fiestas y ruidos: Se considera irrespetuoso organizar fiestas ruidosas, escuchar música a alto volumen o participar en entretenimientos mundanos que rompan la solemnidad.

Juegos de azar: Antiguamente, se creía que participar en juegos de azar o apuestas durante estos días atraía la mala suerte o era una falta de respeto al sacrificio religioso.

El silencio de las campanas: En la liturgia, tras el canto del "Gloria" en la Misa de la Cena del Señor, las campanas dejan de sonar hasta la Vigilia Pascual.

Evitar estridencias: Siguiendo este simbolismo, se acostumbra evitar gritos, discusiones fuertes o cualquier actividad que altere la paz del hogar o la comunidad.

Labores domésticas y trabajo: Existen mitos populares, especialmente en zonas rurales, sobre las tareas del hogar:

Limpieza profunda: En algunas culturas se dice que no se debe barrer ni fregar el suelo, bajo la creencia de que se está "barriendo la cara de Cristo" o perturbando su camino hacia el Calvario.

Corte de cabello o clavos: Existe la creencia de que no se debe cortar nada (ni cabello, ni usar tijeras para costura) para evitar simbolismos relacionados con las heridas de la Pasión.

Consumo de alcohol: Se desaconseja el consumo de alcohol, a excepción de la pequeña cantidad de vino que pueda acompañar la cena en conmemoración de la Última Cena, evitando siempre la embriaguez.