Esto es lo que no debes hacer en Jueves Santo
Esto es lo que no debes hacer en Jueves Santo. La Inteligencia Artificial advirtió sobre las creencias y tradiciones de esta fecha tan especial.
Comenzó la Semana Santa 2026 y muchas personas ya han comenzado sus vacaciones y están viajando y disfrutando de los distintos paisajes que México ofrece en esta época del año. Sin embargo, para muchas otras personas estas fechas no tienen que ver con el turismo y se aferran a lo meramente religioso.
Noticias Puebla del 27 de marzo 2026
Es por esto que esta semana tan especial para los fieles se nutre de ceremonias religiosas pero también de tradiciones y creencias que se alimentan generación tras generación. Aunque algunas van mutando, la gran mayoría se mantienen vigentes y algunas de ellas han sido rescatadas por la Inteligencia Artificial (IA) para saber de qué tratan.
La Semana Santa y la fe
Gemini es la aplicación que fue consultada sobre la Semana Santa a la que describió como el núcleo espiritual del cristianismo, un tiempo donde la fe se transforma de una creencia abstracta en una vivencia profunda y comunitaria. Esta IA precisó que es un período que invita a detener el ritmo cotidiano para reconectar con lo sagrado, buscando consuelo en la esperanza y fortaleciendo los lazos de identidad religiosa.
@tvaztecapuebla La visita a las siete casas se realiza la noche del Jueves Santo y consiste en recorrer siete iglesias para orar y recordar el camino de Jesús antes de la crucifixión. ⛪🙏 #SemanaSanta #JuevesSanto #Tradiciones #Puebla #tvaztecapuebladigital ♬ sonido original - TV Azteca Puebla
“Más allá del fervor tradicional, esta semana actúa como un puente entre la historia bíblica y la realidad actual de cada individuo”, remarca Gemini y expresa que, para muchos, es la oportunidad anual de reafirmar sus valores éticos y espirituales, transformando la conmemoración de los eventos de Jerusalén en una fuerza motriz que guía sus acciones y su propósito de vida durante el resto del año.
¿Qué no hacer en Jueves Santo?
En torno a estas fechas, la Inteligencia Artificial abordó sobre las tradiciones y costumbres que rondan a la Semana Santa. En este punto, Gemini señaló que el Jueves Santo es un día de gran carga simbólica y espiritual, marcando el inicio del Triduo Pascual.
“Más allá de los preceptos religiosos estrictos, existen diversas tradiciones y costumbres populares que dictan lo que se considera inapropiado hacer durante esta jornada”, sentenció la IA de Google y detalló los puntos principales:
- El ayuno y la abstinencia: Aunque el ayuno más riguroso se reserva para el Viernes Santo, la tradición católica sugiere moderación el jueves.
- Carnes rojas: Muchos fieles extienden la prohibición de comer carnes rojas desde el jueves como un gesto de penitencia.
- Excesos: Se recomienda evitar banquetes o celebraciones ostentosas, manteniendo un perfil bajo en las comidas.
- Comportamiento y actividades: El Jueves Santo se centra en la institución de la Eucaristía y la última cena, por lo que el tono del día es de recogimiento.
- Fiestas y ruidos: Se considera irrespetuoso organizar fiestas ruidosas, escuchar música a alto volumen o participar en entretenimientos mundanos que rompan la solemnidad.
- Juegos de azar: Antiguamente, se creía que participar en juegos de azar o apuestas durante estos días atraía la mala suerte o era una falta de respeto al sacrificio religioso.
- El silencio de las campanas: En la liturgia, tras el canto del "Gloria" en la Misa de la Cena del Señor, las campanas dejan de sonar hasta la Vigilia Pascual.
- Evitar estridencias: Siguiendo este simbolismo, se acostumbra evitar gritos, discusiones fuertes o cualquier actividad que altere la paz del hogar o la comunidad.
- Labores domésticas y trabajo: Existen mitos populares, especialmente en zonas rurales, sobre las tareas del hogar:
- Limpieza profunda: En algunas culturas se dice que no se debe barrer ni fregar el suelo, bajo la creencia de que se está "barriendo la cara de Cristo" o perturbando su camino hacia el Calvario.
- Corte de cabello o clavos: Existe la creencia de que no se debe cortar nada (ni cabello, ni usar tijeras para costura) para evitar simbolismos relacionados con las heridas de la Pasión.
Consumo de alcohol: Se desaconseja el consumo de alcohol, a excepción de la pequeña cantidad de vino que pueda acompañar la cena en conmemoración de la Última Cena, evitando siempre la embriaguez.