Esto es lo que no debes hacer en Viernes Santo

Nos encontramos transitando la Semana Santa 2026 que tuvo su inicio el pasado domingo y culminará el próximo 5 de abril. Este periodo tan caro a los sentimientos de los cristianos invita a una conversión espiritual y encontrarnos con lo que más nos motiva a tener fe.

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La Semana Santa posee un significado muy fuerte para los fieles y existen fechas que poseen sus particularidades. Estas, de acuerdo a la Inteligencia Artificial (IA), están complementadas por las culturas y tradiciones de las distintas culturas.

Las fechas más importantes de la Semana Santa

La aplicación Gemini precisa que la Semana Santa es la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y sus fechas centrales comienzan con el Domingo de Ramos, que marca su entrada triunfal en Jerusalén.

La IA desarrollada por Google añade que los días de mayor relevancia se agrupan en el Triduo Pascual: el Jueves Santo, que recuerda la Última Cena y el lavatorio de los pies; el Viernes Santo, dedicado a la crucifixión y muerte de Cristo; y el Sábado Santo, un tiempo de silencio y reflexión que culmina en la Vigilia Pascual durante la noche.

¿Qué no hacer en Viernes Santo?

Teniendo en cuenta lo señalado, se le consultó a Gemini sobre el Viernes Santo y aquellas “prohibiciones” que rigen a este día. Esta tecnología respondió que el Viernes Santo es uno de los días más intensos y respetados dentro de la liturgia cristiana, ya que se conmemora la pasión y muerte de Jesús.

De todos modos, más allá de la fe individual, la Inteligencia Artificial puso de relieve que existen diversas tradiciones y costumbres —algunas religiosas y otras de carácter popular— sobre lo que se considera inapropiado hacer en esta fecha. Es por eso que detalló los puntos principales:

El consumo de carnes rojas: Es la restricción más conocida. La Iglesia Católica propone la abstinencia de carnes rojas (vaca, cerdo, cordero, aves) como un gesto de penitencia y sobriedad.



La alternativa: Se suele optar por pescados, mariscos o platos estrictamente vegetarianos.

Los excesos y las celebraciones ruidosas: Al ser un día de duelo y reflexión, tradicionalmente se evita cualquier actividad que implique un festejo desmedido.



Música alta y fiestas: Se recomienda mantener un ambiente de silencio o tranquilidad.

Consumo de alcohol: Se evita el consumo recreativo de alcohol como señal de respeto al carácter solemne del día.

Las tareas domésticas pesadas (Tradición popular): En muchas culturas, especialmente en zonas rurales de Latinoamérica y España, existe la creencia de que no se deben realizar labores fuertes de limpieza o mantenimiento.



Barrer o limpiar suelos: Algunas supersticiones antiguas sugerían que barrer era "barrer la cara de Cristo". Aunque hoy se ve como un mito, la idea de fondo es dedicar el día al descanso espiritual en lugar del trabajo físico.

Clavar clavos o usar herramientas: Se evitaba por la relación simbólica con la crucifixión.

El ayuno y la distracción: Para los fieles, el Viernes Santo no es un día de descanso común, sino de sacrificio.



Saltarse el ayuno: La norma eclesiástica dicta que las personas entre 18 y 59 años deben realizar una sola comida completa al día, siempre que su salud lo permita.

Uso excesivo de pantallas: Actualmente, se sugiere reducir el uso de redes sociales o juegos de video para fomentar un espacio de introspección y conexión familiar.

Acciones que generen conflicto: Dado que el mensaje del día es el perdón y la redención, se considera un momento especialmente inoportuno para alimentar discusiones, pleitos familiares o actitudes de ira. Es, por excelencia, el día para buscar la reconciliación.