El hack de belleza para aplicar el corrector y evitar que las líneas de expresión se marquen

El corrector se destaca por ser un producto que nos ayudará a cubrir ciertas manchas o imperfecciones que podamos tener en el rostro, en especial cuando se trata de las ojeras. Pero es importante hacer una aplicación correcta; de lo contrario, las líneas de expresión pueden marcarse más.

Para que eso no te pase, te detallaremos un hack de belleza que te ayudará al momento de aplicar el cosmético en el párpado, así que toma nota.

¿Cómo aplicar correctamente el corrector?

Es usual que, al momento de aplicar el corrector en el párpado inferior, sea directamente del aplicador. Aunque parece la forma más sencilla, es muy perjudicial; esto se debe a que se aplica una gran cantidad de cosmético, por lo que al poco tiempo se marcan las líneas de expresión en exceso. Por eso la creadora de contenido “Eli” recomienda hacer lo siguiente:

No lo apliques directamente en el parpado. Coloca un poco de producto en el dorso de tu mano. Con una brocha ligeramente humedecida, tomamos un poco del producto para aplicarlo por debajo de la ojera. Y con el excedente que quedó en la brocha lo aplicamos en el párpado superior. Explica que de esta manera agarramos poco producto y tenemos un acabado más uniforme, con una mayor cobertura. Para finalmente sellar con un polvo suelto y con poco producto para no secar la piel.

Aunque explica que podemos hacer uso de una esponja en el hack de belleza, detalla que lograremos un acabado más ligero, provocando que las ojeras y ciertas imperfecciones no se cubran completamente.

¿Qué se debe aplicar primero, la base o el corrector?

Entre las mujeres ha surgido la principal duda sobre qué va primero, la base o el corrector, aunque tu rutina de maquillaje la puedes modificar según tus experiencias. Los expertos en belleza detallan que la mejor alternativa es primero colocar la base, para encima poder difuminar el cosmético sobre las imperfecciones y las ojeras.

Realiza el hack de belleza anterior; lograrás tener un mejor acabado en tu piel, evitando que después de un par de horas se formen grumos, enmarcando tus líneas de expresión.