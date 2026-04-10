Estos son 3 licuados que te darán energía para iniciar el día de manera saludable

Aunque se requiere su debida disciplina para preparar, para hacer ejercicio y para balancear la alimentación, estos 3 licuados te pueden ayudar de manera saludable para arrancar tus días lleno de energía. Por eso aquí la explicación del tipo de bebida qué es y la forma de prepararse para todas tus mañanas.

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¿Qué frutas llevan los licuados para iniciar el día con energía?

Lejos de tener un alimento (comida y bebida) delicioso en el estómago, iniciar con un buen desayuno ayuda a tu cuerpo para mantenerse activo, lleno de energía y concentrado. Por eso, sin mayor esfuerzo y con elementos completamente naturales, estos licuados debes tenerlos en tus recetarios. Toma apuntes y disfruta saludablemente.

Licuado de frutos rojos con yogur (antioxidante y saciante)

Ingredientes

Una taza de frutos rojos

Una taza de yogur natural

Una cucharada de semilla de chía

Una cucharadita de miel



Preparación

Lava y desinfecta las frutas. Si utilizas fresas,

Coloca el yogur natural junto con los frutos en la licuadora

Agrega una cucharada de chía y otra de miel

Licúa entre 40 y 60 segundos para conseguir una mezcla cremosa

Para hacerlo más ligero, agrega un poco de agua o poquita leche

Deja reposar entre 2 y 3 minutos para que la chía se hidrate

Sírvelo y disfruta

Licuado de plátano con avena (Energía duradera)

Ingredientes

Un plátano maduro

Dos cucharadas de avena

Una taza de leche (vegetal o entera)

Una cucharada de miel

Media cucharada de canela



Preparación

Haz su debido tiempo para dejar la avena

Pela y corta el plátano en rodajas pequeñas para facilitar el licuado

En la licuadora coloca el plátano, la leche, la avena, la canela y la miel

Licúa alrededor de 30 a 60 segundos hasta conseguir una mezcla ligera y sin grumos

Prueba y ajusta el dulce, agregando más miel

Sirve y toma de inmediato para aprovechar todos los nutrientes

Licuado verde desintoxicante (ligero y nutritivo)

Ingredientes

Una taza de espinaca fresca

Medio pepino

Una manzana

Una taza de agua

Jugo de un limón



Preparación