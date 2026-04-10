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Estos son 3 licuados que te darán energía para iniciar el día de manera saludable

Si eres de los interesados en iniciar con energía todos los días, aprende a hacer estos licuados de fruta natural. Son sencillos y totalmente nutritivos.

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|Crédito: Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

Aunque se requiere su debida disciplina para preparar, para hacer ejercicio y para balancear la alimentación, estos 3 licuados te pueden ayudar de manera saludable para arrancar tus días lleno de energía. Por eso aquí la explicación del tipo de bebida qué es y la forma de prepararse para todas tus mañanas.

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¿Qué frutas llevan los licuados para iniciar el día con energía?

Lejos de tener un alimento (comida y bebida) delicioso en el estómago, iniciar con un buen desayuno ayuda a tu cuerpo para mantenerse activo, lleno de energía y concentrado. Por eso, sin mayor esfuerzo y con elementos completamente naturales, estos licuados debes tenerlos en tus recetarios. Toma apuntes y disfruta saludablemente.

Licuado de frutos rojos con yogur (antioxidante y saciante)

Ingredientes

  • Una taza de frutos rojos
  • Una taza de yogur natural
  • Una cucharada de semilla de chía
  • Una cucharadita de miel

Preparación

  • Lava y desinfecta las frutas. Si utilizas fresas, se indica remover el tallo del fruto
  • Coloca el yogur natural junto con los frutos en la licuadora
  • Agrega una cucharada de chía y otra de miel
  • Licúa entre 40 y 60 segundos para conseguir una mezcla cremosa
  • Para hacerlo más ligero, agrega un poco de agua o poquita leche
  • Deja reposar entre 2 y 3 minutos para que la chía se hidrate
  • Sírvelo y disfruta

Licuado de plátano con avena (Energía duradera)

Ingredientes

  • Un plátano maduro
  • Dos cucharadas de avena 
  • Una taza de leche (vegetal o entera)
  • Una cucharada de miel
  • Media cucharada de canela

Preparación

  • Haz su debido tiempo para dejar la avena reposar en leche durante 5 minutos y así suavizarla
  • Pela y corta el plátano en rodajas pequeñas para facilitar el licuado
  • En la licuadora coloca el plátano, la leche, la avena, la canela y la miel
  • Licúa alrededor de 30 a 60 segundos hasta conseguir una mezcla ligera y sin grumos
  • Prueba y ajusta el dulce, agregando más miel
  • Sirve y toma de inmediato para aprovechar todos los nutrientes
@nut.dani.velazquez Licuado energizante #nutriologa #danielavelazquez #tipsnutricion #licuado ♬ sonido original - Nutriologa Dani Velázquez

Licuado verde desintoxicante (ligero y nutritivo)

Ingredientes

  • Una taza de espinaca fresca
  • Medio pepino
  • Una manzana
  • Una taza de agua
  • Jugo de un limón

Preparación

  • Lava y desinfecta perfectamente la espinaca
  • La manzana se lavará, se le quitará el corazón y se partirá en trocitos
  • Pela el pepino y córtalo en rodajas
  • Exprime el jugo de limón en la licuadora y agrega el resto de ingredientes
  • Licúa hasta conseguir una mezcla homogéneas y ligeramente espesa
  • Si quieres más líquida la mezcla, agrega un poco más de agua
  • Sirve y bebe inmediatamente para disfrutar la frescura
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