Estos son 3 licuados que te darán energía para iniciar el día de manera saludable
Si eres de los interesados en iniciar con energía todos los días, aprende a hacer estos licuados de fruta natural. Son sencillos y totalmente nutritivos.
Aunque se requiere su debida disciplina para preparar, para hacer ejercicio y para balancear la alimentación, estos 3 licuados te pueden ayudar de manera saludable para arrancar tus días lleno de energía. Por eso aquí la explicación del tipo de bebida qué es y la forma de prepararse para todas tus mañanas.
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¿Qué frutas llevan los licuados para iniciar el día con energía?
Lejos de tener un alimento (comida y bebida) delicioso en el estómago, iniciar con un buen desayuno ayuda a tu cuerpo para mantenerse activo, lleno de energía y concentrado. Por eso, sin mayor esfuerzo y con elementos completamente naturales, estos licuados debes tenerlos en tus recetarios. Toma apuntes y disfruta saludablemente.
Licuado de frutos rojos con yogur (antioxidante y saciante)
Ingredientes
- Una taza de frutos rojos
- Una taza de yogur natural
- Una cucharada de semilla de chía
- Una cucharadita de miel
Preparación
- Lava y desinfecta las frutas. Si utilizas fresas, se indica remover el tallo del fruto
- Coloca el yogur natural junto con los frutos en la licuadora
- Agrega una cucharada de chía y otra de miel
- Licúa entre 40 y 60 segundos para conseguir una mezcla cremosa
- Para hacerlo más ligero, agrega un poco de agua o poquita leche
- Deja reposar entre 2 y 3 minutos para que la chía se hidrate
- Sírvelo y disfruta
Licuado de plátano con avena (Energía duradera)
Ingredientes
- Un plátano maduro
- Dos cucharadas de avena
- Una taza de leche (vegetal o entera)
- Una cucharada de miel
- Media cucharada de canela
Preparación
- Haz su debido tiempo para dejar la avena reposar en leche durante 5 minutos y así suavizarla
- Pela y corta el plátano en rodajas pequeñas para facilitar el licuado
- En la licuadora coloca el plátano, la leche, la avena, la canela y la miel
- Licúa alrededor de 30 a 60 segundos hasta conseguir una mezcla ligera y sin grumos
- Prueba y ajusta el dulce, agregando más miel
- Sirve y toma de inmediato para aprovechar todos los nutrientes
Licuado verde desintoxicante (ligero y nutritivo)
Ingredientes
- Una taza de espinaca fresca
- Medio pepino
- Una manzana
- Una taza de agua
- Jugo de un limón
Preparación
- Lava y desinfecta perfectamente la espinaca
- La manzana se lavará, se le quitará el corazón y se partirá en trocitos
- Pela el pepino y córtalo en rodajas
- Exprime el jugo de limón en la licuadora y agrega el resto de ingredientes
- Licúa hasta conseguir una mezcla homogéneas y ligeramente espesa
- Si quieres más líquida la mezcla, agrega un poco más de agua
- Sirve y bebe inmediatamente para disfrutar la frescura