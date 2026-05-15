En qué parte de la casa debes poner el cactus para que no se seque

Embellecer el hogar no siempre se trata de cambiar el color de sus paredes o renovar la decoración. Muchas personas optan por la naturaleza para sumarle color, aromas y vida a los diferentes espacios de su casa.

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Los cactus se han convertido en una de las especies más elegidas para este fin. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revelan que en el mundo se conocen cerca de mil 400 especies a nivel mundial, de las cuales 669 son mexicanas.

Cactus en casa

Aunque no todas las variedades de cactus son ideales para tener en casa, muchos los eligen para adornarla naturalmente. Más allá de su belleza, estas plantas son de las más fáciles de cuidar ya que su mayor fortaleza está en su capacidad para almacenar agua, motivo por el cual pueden prosperar ante situaciones de abandono.

Los expertos afirman que muchas veces los cactus mueren debido al exceso de atención ya que el riego frecuente es perjudicial para ellos. En este punto, advierten que estas plantas solo se deben regar cuando la tierra esté completamente seca de arriba abajo.

¿Dónde colocar el cactus?

Quienes deciden tener un cactus en casa, remarcan diversas fuentes bibliográficas, deben garantizarles un rincón soleado y aireado para que puedan crecer sanos. Es por eso que, para que no se sequen, a continuación se detallan los mejores lugares del hogar para ubicarlo:

Cerca de ventanas orientadas al sur o al este: Los cactus necesitan un promedio de 4 a 6 horas de luz solar directa al día.



El lugar ideal: El alféizar de una ventana o una mesa justo al lado de ella.

Ojo con el "efecto lupa": Si el sol del mediodía le da directo a través de un vidrio muy grueso, puede llegar a quemar la superficie del cactus (lo notarás si se pone blanquecino o marrón de un lado). Si el sol es extremadamente fuerte, una cortina fina ayuda a filtrar la luz.

Espacios con excelente ventilación: A los cactus les encanta el aire en movimiento. Colocarlo en un lugar con buena circulación ayuda a que el sustrato se seque correctamente después del riego, evitando que la humedad se estanque en las raíces.



Las salas de estar, los comedores o los pasillos bien iluminados son excelentes opciones.

Lugares que debes evitar: Para asegurar su supervivencia, trata de mantenerlo alejado de las siguientes zonas:

