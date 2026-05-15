Pedro Sola sufre ACCIDENTE y comparte fotografía en el hospital; este es su estado de salud hoy 15 de mayo

Este viernes 15 de mayo Pedro Sola, conductor de Ventaneando, compartió que se cayó, hecho que lo llevó a acudir al hospital. El reconocido periodista publicó una fotografía en su cuenta de instagram donde mostró sangre y se le ve a él sobre una camilla. "¡Me caí! ... no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo", fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación en redes. De acuerdo con la información del importante comunicador requirió de puntadas y "un bolillo para el susto", por otro lado, aclaró que se encuentra bien. En el programa de este 15 de mayo de 2026 el conductor tuvo una videollamada con los presentadores del programa Ventanenado y con un gran sentido del humor habló sobre su experiencia y compartió que tuvo dos puntadas aunque ya se encuentra estable.

Reacciones al estado de salud de Pedro Sola este 15 de mayo 2026

Luego de que el conductor anunciara a través de redes sociales que había sufrido un accidente las reacciones por parte de diversos usuarios y amigos no se dejaron esperar. Actualmente la publicación ya cuenta con más de tres mil likes y más de 100 comentarios, algunos de ellos dicen "Tío Pedrito!!! Ten más cuidado", "Que se recupere Pedrito", "Pronta recuperación", "Diste tu mal paso Pedro, recúperate pronto", entre otros. Por su parte diversas figuras del medio artístico también enviaron mensajes llenos de amor al reconocido periodista como Luz Elena González, Jorge Anzaldo, Carmen Muñoz, Lorena Meritano, Menny Carrasco, entre otros.

¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola es uno de los periodistas, comunicadores y presentadores más importantes y reconocidos en todo México debido a su profesionalismo en el medio periodístico y del espectáculo. Es reconocido por ser uno de los conductores principales de Ventaneando, programa en el que lleva trabajando más de 29 años. Actualmente se mantiene muy activo en redes sociales conectando con un gran número de audiencia ya que hoy en día suma más de 300 mil seguidores en su cuenta de instagram y gracias a su sentido del humor, carisma y presencia ante las cámaras ha conquistado a todo el publico en México.