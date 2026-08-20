¿Qué significa encontrar ‘hormigas de fuego’ en tu casa y por qué debes tomar medidas con urgencia?

Hoy en día muchos hogares sufren plagas de diversos tipos de insectos, esto se debe a diversos factores, sin embargo hay algunos que suelen ser más agresivos y peligrosos que otros. En esta ocasión te decimos cuál es la gravedad de que en casa tengas 'hormigas de fuego'.

Puede interesarte: ¿Cómo ahuyentar cucarachas de la cocina para siempre sin usar insecticidas?

Hormigas de fuego: ¿Por qué aparecen en tu casa?

Las “Hormigas de fuego” o también llamadas “Hormigas coloradas” son insectos pertenecientes al género Solenopsis. Suelen presentarse en suelos, especialmente cerca de áreas húmedas como jardines o céspedes. Una de las razones por la que pueden estr presentes en tu hogar es porque estos insectos están busca de azúcares, grasas o simplemente se han reproducido tras el agua de las lluvias, esto ocurre especialmente en épocas de calor. Muchas de estas hormigas entran a la casa debido a que buscan un hogar.

Hormigas de fuego: ¿Es peligroso tener una plaga en tu casa?

Es importante que sepas que si detectas un nido de “Hormigas de fuego” en tu casa debes actuar con fuertes medidas ya que estos insectos son peligrosos debido a que su picadura es extremadamente dolorosa, incluso esta puede causar alergias graves así como un fuerte shock anafiláctico, una reacción que incluso pone en riesgo la vida pues la presión en la sangre se baja de forma considerable.

Hormigas de fuego: ¿Cómo identificarlas y cómo combatirlas?

Una de las mejores formas de detectar “Hormigas de fuego” es identificarlas mediante su color ya que es marrón rojizo además de que suelen medir de 2 a 6 milímetros además de que fabrican cúmulos de tierra suelta en el pasto o bien, en zonas descubiertas. Por otro lado, no cuentan con una entrada central abierta en la superficie de su nido.

Una de las mejores formas para combatir estas hormigas es a través de diferentes medios, uno de ellos es aplicar gránulos de cebo en el hormiguero, utilizando insecticidas para eliminar el nido. Es importante que si notas que la plaga continua puedes pedir ayuda a un experto en plagas ya que hay personas expertas en controlar y mitigar estos nidos, especialmente porque puede existir un riesgo de picaduras.