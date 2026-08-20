Si no soportas los cólicos... aprende a hacer esta bolsita térmica con ingredientes naturales

Aunque el grado de dolor depende de la persona, se sabe que el calor sirve para controlar en mayor o menor medida el dolor cuando llegan los cólicos. Por ello, esta recomendación se hace para aquellas que realmente la pasan mal en estos días del mes. Además, la propuesta está allegada a la parte de opciones baratas y que se pueden hacer sin la necesidad de invertir en aparatos donde debes invertir mucho dinero.

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¿Cómo puedes hacer una bolsita térmica para combatir los cólicos?

Esta recomendación se hace en mayor medida a las mujeres que sufren demasiado o que reciben dolores de relevancia cuando llegan sus cólicos mensuales. Aunque también sirve al resto de personas que pueden practicar el concepto de una compresa caliente para aliviar y relajar zonas golpeadas o tensas.

La ventaja de esta recomendación es que no tiene mayores complicaciones, pues se pueden reciclar materiales y usar ingredientes naturales. Es por eso que se te anima a intentarlo para cuando esas molestias sumamente desagradables lleguen. A continuación encontrarás los ingredientes y materiales requeridos.

Materiales/Ingredientes

Rectángulo de tela de algodón o calcetín de algodón limpio… y de preferencia grueso

Una taza de alpiste

Dos cucharadas de lavanda seca

Dos cucharadas de manzanilla seca

Hilo y aguja si escogiste la tela para hacet tu bolsita

¿Cómo hacer bolsita térmica para cólicos?

Indicando que las cantidades de la bolsita dependen del tamaño elegido de la tela o calcetín, se expresa que no debe llenarse a tope. Requiere de un llenado donde es vital tener cierto grado de maleabilidad para el acomodo en el vientre o en las zonas dañadas.