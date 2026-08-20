5 ideas de outfits elegantes para volver a la oficina en septiembre

Para volver a la oficina en septiembre, 5 combinaciones sencillas pueden resolver el vestuario laboral: pantalón sastrero con camisa, jean recto con blazer, vestido midi con mocasines, falda midi con cardigan y pantalón amplio con camiseta básica y chaqueta ligera. Estos outfits permiten adaptarse al cambio de estación, cuando los últimos días cálidos del verano comienzan a dar paso al otoño.

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La transición estacional también modifica las posibilidades del guardarropa. Las prendas livianas del verano pueden mantenerse durante las primeras semanas de septiembre, mientras que blazers, cardigans, camisas y chaquetas finas comienzan a ganar protagonismo.

Desde la asesoría de imagen, la apuesta por prendas combinables permite crear conjuntos diferentes a partir de una cantidad reducida de piezas. Estos son los looks que marcarán la tendencia septembrina.

5 outfits sencillos y elegantes para llevar a la oficina en septiembre 2026

El regreso a la oficina después del verano no exige estrenar un guardarropa completo. La clave está en combinar prendas clásicas con otras más relajadas para conseguir conjuntos que funcionen tanto en jornadas laborales como en actividades después del trabajo.



Pantalón sastrero + camisa blanca + mocasines: es una de las combinaciones más sencillas para conseguir una imagen elegante. Durante los días todavía cálidos puede llevarse sin chaqueta y, cuando baje la temperatura, sumar un blazer o cardigan. Los tonos beige, gris, azul marino y negro permiten múltiples combinaciones. Jean recto + blazer + camiseta básica: para oficinas con un código de vestimenta business casual, esta fórmula resulta práctica y actual. Un jean de corte recto, sin roturas ni excesivos detalles, puede adquirir un aspecto más sofisticado al combinarse con un blazer y una camiseta lisa. Mocasines o bailarinas completan el conjunto. Vestido midi + blazer ligero + zapatos bajos: el vestido midi permite resolver el look prácticamente con una sola pieza. En septiembre puede combinarse con un blazer fino durante las mañanas frescas y retirarlo cuando aumente la temperatura. Los zapatos planos aportan comodidad para una jornada extensa. Falda midi + cardigan + camiseta lisa: la falda midi continúa siendo una alternativa elegante para el entorno laboral. Un cardigan fino permite incorporar una capa sin recurrir todavía a abrigos pesados. Para un resultado más pulido, se puede sumar un cinturón y zapatos de punta cerrada. Pantalón amplio + camisa o camiseta + chaqueta corta: los pantalones de pierna ancha pueden combinarse con una parte superior sencilla y una chaqueta ligera. Para mantener las proporciones equilibradas, una alternativa es llevar la camiseta o camisa parcialmente dentro del pantalón.

La asesora de imagen Anuschka Rees, autora de The Curated Closet, plantea la importancia de construir un armario en función de prendas que puedan combinarse entre sí y respondan a las necesidades reales de cada persona. Esta filosofía resulta especialmente útil durante los cambios de estación.

¿Cómo adaptar los looks de oficina al comienzo del otoño?

En el hemisferio norte, septiembre coincide con el final del verano y el comienzo del otoño. Por eso, durante las primeras semanas todavía pueden registrarse temperaturas elevadas en muchas ciudades, mientras que las mañanas y las noches empiezan a ser más frescas.

La solución está en vestirse por capas y elegir tejidos intermedios. Para la vuelta a la oficina, esta estrategia permite modificar un conjunto a lo largo del día sin tener que cambiarlo por completo.

Estos son algunos recursos sencillos para actualizar los outfits:

