Cómo hacer una bolsa térmica casera para aliviar los cólicos con solo 3 ingredientes

Una bolsa térmica casera de arroz puede utilizarse para aliviar temporalmente los cólicos gracias al efecto del calor sobre la zona dolorida. Prepararla requiere solo 3 elementos: un trozo de tela de algodón, arroz crudo e hilo para cerrarla.

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Al calentarse, el arroz conserva el calor durante un tiempo y permite aplicarlo de manera localizada sobre el abdomen, siempre con una temperatura moderada para evitar quemaduras. El uso de calor como medida complementaria para aliviar los cólicos, especialmente los asociados con la menstruación, cuenta con respaldo médico.

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) incluye la aplicación de calor en el abdomen entre las medidas que pueden ayudar a aliviar el dolor menstrual. La técnica no elimina la causa de los cólicos, pero puede reducir la intensidad de las molestias durante un período determinado.

¿Cómo hacer una bolsa térmica casera de arroz para los cólicos?

Preparar una bolsita térmica en casa es sencillo. Lo importante de este proyecto DIY es utilizar una tela resistente al calor, mantener el relleno completamente seco y comprobar siempre la temperatura antes de colocarla sobre la piel.

Materiales:



Tela de algodón: un rectángulo o cuadrado de tela limpia, sin materiales sintéticos que puedan deteriorarse con el calor.

un rectángulo o cuadrado de tela limpia, sin materiales sintéticos que puedan deteriorarse con el calor. Arroz crudo: aproximadamente 1 taza, aunque la cantidad puede modificarse según el tamaño de la bolsa.

aproximadamente 1 taza, aunque la cantidad puede modificarse según el tamaño de la bolsa. Hilo: suficiente para cerrar completamente los bordes de la tela y evitar que los granos se escapen.

Procedimiento:



Cortar 2 piezas de algodón del mismo tamaño y colocarlas una sobre otra con los lados que quedarán hacia afuera enfrentados. Coser los bordes: unir las piezas con hilo dejando una pequeña abertura para introducir el arroz. Es importante que las costuras queden firmes. Agregar el arroz: introducir el arroz crudo por la abertura sin llenar completamente la bolsa. Dejar espacio permite que los granos se distribuyan y que la bolsita pueda adaptarse al contorno del abdomen. Cerrar la abertura: coser cuidadosamente el sector que quedó abierto para que el arroz no pueda salir.

Para utilizarla, la bolsita puede calentarse durante unos segundos en el microondas, siempre que la tela y el producto sean aptos para ese método. Lo recomendable es calentarla en intervalos cortos, mover el contenido y comprobar la temperatura con la mano antes de aplicarla sobre el cuerpo.

¿Cómo actúan las bolsitas térmicas para aliviar los cólicos?

El mecanismo principal es el calor local. Al aplicarla sobre el abdomen, el aumento de temperatura en los tejidos puede favorecer la relajación muscular y modificar temporalmente la percepción del dolor.

En el caso de los cólicos menstruales, el dolor suele estar relacionado con las contracciones del útero y con la acción de sustancias llamadas prostaglandinas, que participan en el proceso inflamatorio y en las contracciones uterinas. El calor no elimina estas sustancias, pero puede proporcionar alivio sintomático.

Sin embargo, la bolsa térmica no debe utilizarse directamente sobre la piel durante períodos prolongados ni a temperaturas excesivamente altas. Para reducir el riesgo de quemaduras, es aconsejable envolverla en una tela fina si está demasiado caliente y retirarla si produce ardor, enrojecimiento intenso o incomodidad.