5 diseños de piñatas caseras de unicornios, ideales para los cumpleaños de los niños

¿Alguna vez escuchaste hablar de los unicornios? Se trata de uno de los seres mitológicos más populares de todos, que tiene la particularidad de tener un cuerno en su cabeza, forma de caballo blanco, patas de antílope y pelo y ojos de cabra. Se ha ganado el cariño de muchas niñas debido a que son sinónimo de ternura, llegando a convertirse en temática de decoración de muchos cumpleaños infantiles, y en este caso, te compartiremos cinco diseños de piñatas de este animal y que será ideal para los niños.

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Entre las características que debemos mencionar de los unicornios, hay que mencionar que se trata de un personaje mítico que aparece en muchos cuentos infantiles, en dibujos animados, en videojuegos o incluso en historietas y que se lo asocia con la ternura, la pureza, la inocencia, la magia, la fuerza indomable y el mundo financiero actual. Se ha ganado el cariño de muchos niños.

Los unicornios se han ganado el amor de las niñas, por lo que es común que este personaje esté presente en sus útiles escolares, en mantas, frazadas y hasta en decoración de cumpleaños infantiles. Y no sólo lo podremos encontrar en pasteles, sino armar unas lindas piñatas sin la necesidad de acudir a un experto.

Qué necesitas para las piñatas de unicornios

Para poder realizar una piñata de unicornios, debes tener en cuenta que lo puedes hacer en varios tamaños, ya sea circular para que no te lleve mucho tiempo, en su figura completa y que para esto, necesitas de cartones, de papel crepé blanco y rosa, de tijeras, silicona caliente y de una cuerda resistente para que se pueda colgar.

5 diseños de piñatas de unicornios

Piñata numérica con decoración del unicornio

Piñata circular con el rostro del unicornio y tiras de colores

Piñata de unicornio sentado

Piñata de unicornio en silueta completa

Piñata de unicornio hasta el cuello con un cuerno