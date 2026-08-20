¿Por qué se celebra el ‘Día del Abuelo’ el 28 de agosto? Esta es la importante razón

Fue en 1983 cuando en México se instauró el 'Día del abuelo' el 28 de agosto, decisión que se tomó ya que era una forma de reconocer toda la labor de los adultos mayores en la familia, enalteciendo lo que es la vejez. Siendo una gran forma de promover el respeto a ese sector.

Desde entonces se celebra a los adultos mayores en territorio mexicano, pero en ciertos países el gran festejo se realiza en otras fechas del año.

¿Cuándo se celebra el Día del Abuelo según la Iglesia Católica?

Sin embargo, dentro de la religión católica, se menciona que la celebración se hace el 26 de julio, fiesta que se hace debido a la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María.

Incluso, ambas figuras religiosas se destacan por los patronos de los abuelos. Aunque son datos que no han sido avalados en la Biblia, se han obtenido esas referencias por varios textos apócrifos que se han dado a conocer, pero no de manera oficial.

Desde entonces, algunos han fusionado el 'Día del abuelo' con los personajes religiosos, permitiendo que algunos diversos territorios la tomen dentro de sus festividades.

¿Qué se celebra el 26 de julio?

Aunque en México la celebración del 'Día del abuelo' es el 28 de agosto, a nivel internacional la celebración se hace el 26 de julio, por esa razón puedes ver que en algunos países la fiesta se realiza en esas fechas.

Por otro lado, el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad, una conmemoración que fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Si todavía no tienes nada planeado, no esperes más, aun quedan varios días para que puedas unirte a la fiesta con tus seres queridos, un gran momento que puedes usar para enaltecer la larga vida que han tenido tus abuelitos. No dejes pasar mucho tiempo para que vayas haciendo la planeación del festejo.