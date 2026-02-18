Horóscopo Chino 2026: ¿Cómo saber tu animal y tu elemento?

El Horóscopo Chino 2026 inicia este martes 17 de febrero, en esta ocasión el Caballo de Fuego es quién protagoniza este año, es por eso que te damos toda la información para que sepas cuál es tu animal de acuerdo al año en el que naciste así como tu elemento. Es importante resaltar que la fecha de este ciclo termina el 5 de febrero de 2027.

¿Cómo saber tu animal en el Horóscopo Chino?

Son doce animales en total, mismos que siempre son los mismos. Aquí te decimos cuál te pertenece dependiendo tu año de nacimiento.

RATA: 1996, 2008, 2020

BUEY/BÚFALO: 1997, 2009, 2021

TIGRE: 1998, 2010, 2022

CONEJO/GATO: 1999, 2011, 2023

DRAGÓN: 2000, 2012, 2024

SERPIENTE: 2001, 2013, 2025

CABALLO: 2002, 2014, 2026

CABRA: 2003, 2015, 2027

MONO: 2004, 2016, 2028

GALLO: 2005, 2017, 2029

PERRO: 2006, 2018, 2030

CERDO/JABALÍ: 2007, 2019, 2031



¿Cómo saber cuál es tu elemento en el Horóscopo Chino?

En total son 5 elementos: metal, agua, madera, fuego y tierra; dependiendo de la terminación del año de tu nacimiento sabrás a qué elemento perteneces.

METAL: Años que terminan en 0 o 1.

AGUA: Años que terminan en 2 o 3.

MADERA: Años que terminan en 4 o 5.

FUEGO: Años que terminan en 6 o 7.

TIERRA: Años que terminan en 8 o 9.



Características sobre el Año Nuevo Chino

Una de las características más importantes de este año es que esta festividad tiene elementos muy particulares como libertad, aventura y rapidez, ya que estas son características del caballo. Por otro lado, la transformación será parte fundamental de este año. De igual forma el elemento de fuego hará que en este ciclo permanezca constantemente la valentía y la pasión. Por otra parte, hay dos animales que se involucran de mejor manera con este año como lo es el Tigre y el Perro mientras que la Rata puede enfrentarse a diversas complicaciones.