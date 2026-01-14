5 diseños de uñas con el efecto ‘ice’ que debes hacerte para la oficina durante el inicio de año

Los diseños de uñas con el efecto ‘ice’ o ‘hielo’ se destacan por tener un efecto impactante; por un lado, tienen destellos de múltiples colores, además de que a simple vista pareciera que tienes cubos de hielo en tus manos por la claridad que tiene, haciendo que acaparen las miradas de todos.

Dicho estilo tiene la principal ventaja de poder adecuarse a todo tipo de eventos disponibles. Por eso, te vamos a compartir algunas alternativas que puedes optar para usar en la oficina durante el inicio de año.

¿Qué diseños de uñas efecto ‘ice’ puedo hacerme?

Como se mencionaba, los diseños de uñas que tienen el efecto ‘ice’ pueden adecuarse fácilmente para ser usados en la oficina, optando por estilos elegantes y sofisticados. Te recomendamos que uses las siguientes para el inicio de año:

Uñas cortas: Si pensabas que por tener una manicura corta no ibas a poder tener el efecto, no es así, es posible lucirlo sin ningún problema. Pide un cat eye plateado y encima la lámina que le da el brillo.

Hielo cuarteado en rosa: Si eres amante del rosa, pide que el efecto lo hagan con stickers rosados.

3D efecto: Si quieres algo más llamativo, pide que te hagan líneas en 3D para hacer el relieve.

Aurora ice nail: Un brillo impactante que te coloquen el efecto ice y al mismo tiempo glitter encima para darle más brillo. Ya sea en toda la uña o solo en la punta.

Ice cube liso: Si quieres un brillo más sencillo. Entonces pide la alternativa sencilla, en la que solamente agregan el efecto en polvo para darle ese brillo de impacto.

¿Por qué es importante cuidar las uñas?

No olvidemos que al cuidar nuestras uñas, además de ayudarnos a tener un diseño de uñas hermoso, nos va a evitar experimentar situaciones de salud delicadas. Al cuidarlas, evitamos ser invadidos por infecciones, y al mismo tiempo nos sentimos a gusto con nuestra apariencia de las manos.

Ante cualquier mancha o lesión inesperada, te recomendamos acudir con un experto para saber qué ocurre. Ya que conoces los diseños con efecto ‘ice’, aprovecha la oportunidad de lucir una manicura elegante para la oficina en el inicio de año .