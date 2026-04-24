El maquillaje que transmite confianza y seguridad en una entrevista de trabajo

Verse bien en todo momento no es una tarea difícil si se tienen en cuenta ciertos tips o trucos del mundo de la belleza. La indumentaria que utilizamos, el tipo de peinado elegido y el maquillaje empleado pueden marcar la diferentes en diversas circunstancias.

Chayanne desata euforia en el Auditorio Nacional: ¡Angélica Rivera acudió al concierto con un misterioso hombre!

Si nos centramos en el maquillaje, esta herramienta está más vigente que nunca y es que ha logrado convertirse en algo de todos los días y toda hora, por lo que ya no es una opción de momentos especiales.

El maquillaje en auge

Teniendo en cuenta los avances, transformaciones y técnicas que se van actualizando constantemente, la Inteligencia Artificial (IA) está siendo utilizada para conocer las tendencias del mundo del maquillaje. Es por eso que la aplicación Gemini indica que actualmente atraviesa una era de "minimalismo maximalista", donde la prioridad absoluta es la salud de la piel.

Gemini remarca que con el maquillaje ya no se busca ocultar el rostro bajo capas densas; por el contrario, se utilizan fórmulas ligeras y técnicas como el underpainting para lograr un esculpido sutil que parece emanar desde el interior de la propia dermis.

Maquillaje ideal para una entrevista laboral

Teniendo en cuenta que el maquillaje está siendo empleado en toda ocasión y sin importar la hora del día, la Inteligencia Artificial responde sobre las técnicas más adecuadas. En esta oportunidad, Gemini fue consultada sobre el maquillaje ideal para una entrevista de trabajo.

“En una entrevista de trabajo, el maquillaje no debe ser una máscara, sino una herramienta para proyectar una imagen profesional, pulcra y equilibrada. El objetivo es que tu mirada y tus palabras sean las protagonistas, no el color de tus sombras”, precisó Gemini y dio a conocer una guía paso a paso para lograr ese look de "seguridad y confianza":

La piel - El lienzo de la serenidad: Una piel excesivamente cargada puede denotar inseguridad. Lo ideal es un acabado natural y saludable.



Base: Opta por una de cobertura media o una BB cream que unifique el tono sin ocultar la textura real de tu piel.

Corrector: Aplica solo lo necesario en ojeras e imperfecciones puntuales. Un rostro despejado transmite una energía más despierta.

Acabado: Sella con polvos traslúcidos únicamente en la zona T (frente, nariz y mentón) para evitar brillos excesivos bajo las luces de una oficina.

La mirada - Conexión y enfoque: El contacto visual es clave para demostrar honestidad. No satures los párpados con colores vibrantes o excesivo brillo.



Sombras: Usa tonos neutros y mates (beige, café suave, topo o visón). Estos colores definen la estructura del ojo de forma sutil.

Delineado: Un trazo fino a ras de las pestañas en color marrón o negro carbón aporta definición sin endurecer las facciones.

Pestañas: Una capa de máscara que las separe y defina es suficiente. Evita las pestañas postizas demasiado dramáticas que puedan distraer al entrevistador.

Las cejas - El marco de la autoridad: Unas cejas bien definidas, pero naturales, transmiten orden y determinación.



Simplemente rellena los huecos con un lápiz o sombra del color de tu vello y péinalas hacia arriba con un gel transparente para mantenerlas en su sitio durante toda la jornada.

Mejillas y labios - Vitalidad equilibrada

