El sitio de México donde el agua es casi transparente y puedes hasta volar como un pájaro

La temporada de vacaciones de verano cada vez está más cerca y este es el mejor momento para ir organizando un viaje para salir de la rutina. Y entre todos los atractivos turísticos que tiene México, hay un lugar que se ha hecho famoso por las amenidades que le ofrece a sus visitantes, que van desde pasar el día en una alberca cristalina hasta "volar" por los aires en sus actividades extremas.

Este destino está ubicado en la Riviera Maya, catalogada entre las mejores playas del país, según el listado de Destinos México y la Secretaría de Turismo. Se trata del parque Xcaret, donde es posible pasar días de desconexión absoluta en sus instalaciones y tiene un ambiente familiar que resulta muy llamativo para los turistas.

La Riviera Maya es considerada como uno de los lugares con playa más bonitos de todo México|Secretaría de Turismo

¿Qué hacer en la Riviera Maya?

En la costa de Quintana Roo y colindando con el mar Caribe, está la Riviera Maya, que es famosa en todo el mundo por la majestuosidad de sus paisajes y el sinfín de experiencias que ofrece a los viajeros. De acuerdo con información de la SECTUR, existen al menos 13 playas en las que es posible vivir unas vacaciones entrañables.

En su territorio, también hay una gran variedad de hoteles, casas de playa y parques para pasar un rato agradable, incluyendo a Xcaret. Tal como se explica en su página oficial, aquí se pueden probar las amenidades de sus atracciones, que van desde albercas, toboganes y hasta recorridos en tirolesas o puentes colgantes para algo más extremo.

En el parque Xcaret de la Riviera Maya se pueden hacer actividades extremas|Xcaret, Canva

Por lo que al momento de planear una visita, puede armarse un itinerario que incluya las zonas principales de la Riviera Maya. Y si el presupuesto lo permite, considerar el acceso a este tipo de parques donde se reciben a chicos y grandes.

¿Cuánto cuesta ir a Xcaret en 2026?

Los precios por visitar Xcaret y poder disfrutar de sus aguas cristalinas o de las actividades extremas disponibles, dependen del paquete elegido y la temporada en la que se haga el viaje. En el sitio web se específica que hay diversos tipos de accesos y dependen del presupuesto elegido, por lo que los costos del parque suelen rondar desde los 2 mil 980 pesos hasta los 7 mil 296 pesos mexicanos por día.

Por otra parte, en la Riviera Maya también están disponibles otras alternativas turísticas por precios más accesibles. Todo depende del tipo de viaje que se quiera hacer, aunque eso sí, este es uno de los destinos de México que ofrecen la certeza de que se vivirán experiencias inigualables.