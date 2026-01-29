inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio

Si lo que buscas es una buena iluminación en tu dormitorio para escribir tus pensamientos o leer un buen libro, estas son las mejores opciones

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|IA
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  José Alejandro

Las lámparas de buró son buenas aliados para las recámaras al ser de ayuda para iluminar la recámara cuando se quiere leer un libro, escribir pensamientos o hacer recordatorios para el día siguiente antes de dormir. Cada una de las personas opta por diferentes tipos de iluminación, de acuerdo a sus necesidades. Conoce estas 30 ideas para renovar tu baño con tina: lucirá elegante con bañera.

Este tipo de lámparas las puedes adquirir con diferentes tipos de iluminación, como LED, halógenas o de bajo consumo. En los últimos años, han salido modelos táctiles o con puertos USB, ideales para cargar tu celular a un costado de la cama, y de diferentes estilos. Estas son las 5 plantas colgantes de interior que se pueden poner en la pared o en el techo y se ven hermosas.

  • Pop
Lámparas de buró para recámara
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

  • Pani
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

  • Vidrio globo
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

  • Nilo doble
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

  • Infantil Soft Light - ideal para los dormitorios de los pequeños de la casa
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

  • Innok Menthe
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

  • Innok Gronn
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

  • Innok Beira
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

  • Bunker Black
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

  • Parota Globo Café
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

  • Jazz Avellana
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

  • Balero Jazz Gris
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

  • Lego Negra
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

  • Asti Negro
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Ventajas y desventajas de las lámparas de buró

Existen varios tipos de iluminación en las lámparas de buró, como lo son la LED y halógenas, que en esta ocasión servirán de prueba para mencionar sus ventajas y desventajas, aunque la última palabra la tiene el consumidor. Estas son las características de cada una:

Ventajas LED

  • Disminuye el consumo energético
  • No generan calor excesivo
  • Están disponibles en diferentes tipos de color
  • Tienen mayor durabilidad en comparación con otras

Desventajas LED

  • Tienen un costo más elevado
  • Pueden no ser compatibles con reguladores de intensidad

Ventajas halógenas

  • Se regula la intensidad de iluminación
  • Mejor reproducción de colores

Desventajas halógenas

  • Consumen más energías que las LED
  • Generan mayor calor en el dormitorio

En conclusión, y ante todo lo dicho en el artículo, se recomienda que en los dormitorios se tengan lámparas halógenas, a fin de que la luz incandescente no afecte el sueño de las personas, mientras que las LED son ideales para tenerlas en los escritorios de las oficinas o casas.

Tags relacionados
Hogar

Galerías y Notas Azteca UNO