14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio
Si lo que buscas es una buena iluminación en tu dormitorio para escribir tus pensamientos o leer un buen libro, estas son las mejores opciones
Las lámparas de buró son buenas aliados para las recámaras al ser de ayuda para iluminar la recámara cuando se quiere leer un libro, escribir pensamientos o hacer recordatorios para el día siguiente antes de dormir. Cada una de las personas opta por diferentes tipos de iluminación, de acuerdo a sus necesidades.
Este tipo de lámparas las puedes adquirir con diferentes tipos de iluminación, como LED, halógenas o de bajo consumo. En los últimos años, han salido modelos táctiles o con puertos USB, ideales para cargar tu celular a un costado de la cama, y de diferentes estilos.

- Pop
- Pani
- Vidrio globo
- Nilo doble
- Infantil Soft Light - ideal para los dormitorios de los pequeños de la casa
- Innok Menthe
- Innok Gronn
- Innok Beira
- Bunker Black
- Parota Globo Café
- Jazz Avellana
- Balero Jazz Gris
- Lego Negra
- Asti Negro
Ventajas y desventajas de las lámparas de buró
Existen varios tipos de iluminación en las lámparas de buró, como lo son la LED y halógenas, que en esta ocasión servirán de prueba para mencionar sus ventajas y desventajas, aunque la última palabra la tiene el consumidor. Estas son las características de cada una:
Ventajas LED
- Disminuye el consumo energético
- No generan calor excesivo
- Están disponibles en diferentes tipos de color
- Tienen mayor durabilidad en comparación con otras
Desventajas LED
- Tienen un costo más elevado
- Pueden no ser compatibles con reguladores de intensidad
Ventajas halógenas
- Se regula la intensidad de iluminación
- Mejor reproducción de colores
Desventajas halógenas
- Consumen más energías que las LED
- Generan mayor calor en el dormitorio
En conclusión, y ante todo lo dicho en el artículo, se recomienda que en los dormitorios se tengan lámparas halógenas, a fin de que la luz incandescente no afecte el sueño de las personas, mientras que las LED son ideales para tenerlas en los escritorios de las oficinas o casas.