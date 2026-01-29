Las lámparas de buró son buenas aliados para las recámaras al ser de ayuda para iluminar la recámara cuando se quiere leer un libro, escribir pensamientos o hacer recordatorios para el día siguiente antes de dormir. Cada una de las personas opta por diferentes tipos de iluminación, de acuerdo a sus necesidades. Conoce estas 30 ideas para renovar tu baño con tina: lucirá elegante con bañera.

Este tipo de lámparas las puedes adquirir con diferentes tipos de iluminación, como LED, halógenas o de bajo consumo. En los últimos años, han salido modelos táctiles o con puertos USB, ideales para cargar tu celular a un costado de la cama, y de diferentes estilos. Estas son las 5 plantas colgantes de interior que se pueden poner en la pared o en el techo y se ven hermosas.



Pop

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

Pani

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

Vidrio globo

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

Nilo doble

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Pinterest

Infantil Soft Light - ideal para los dormitorios de los pequeños de la casa

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

Innok Menthe

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

Innok Gronn

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

Innok Beira

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|Got Muebles

Bunker Black

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Parota Globo Café

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Jazz Avellana

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Balero Jazz Gris

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Lego Negra

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Asti Negro

14 ideas de lámparas de buró para recámara que se ven elegantes: no ocupan mucho espacio|DICO

Ventajas y desventajas de las lámparas de buró

Existen varios tipos de iluminación en las lámparas de buró, como lo son la LED y halógenas, que en esta ocasión servirán de prueba para mencionar sus ventajas y desventajas, aunque la última palabra la tiene el consumidor. Estas son las características de cada una:

Ventajas LED



Disminuye el consumo energético

No generan calor excesivo

Están disponibles en diferentes tipos de color

Tienen mayor durabilidad en comparación con otras

Desventajas LED



Tienen un costo más elevado

Pueden no ser compatibles con reguladores de intensidad

Ventajas halógenas



Se regula la intensidad de iluminación

Mejor reproducción de colores

Desventajas halógenas



Consumen más energías que las LED

Generan mayor calor en el dormitorio

En conclusión, y ante todo lo dicho en el artículo, se recomienda que en los dormitorios se tengan lámparas halógenas, a fin de que la luz incandescente no afecte el sueño de las personas, mientras que las LED son ideales para tenerlas en los escritorios de las oficinas o casas.